GLAYが、聖地・函館で開催される30周年アリーナツアー<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO at HAKODATE Sponsored by JAL>に協賛しているJALが、施策を行う。就航している道内3空港(函館空港/新千歳空港/札幌丘珠空港)にメンバーの直筆サインが入った特設フォトパネルを設置して、アリーナツアーを盛り上げ施策の実施や、函館空港を含めて、道内・北東北に就航している北海道エアシステム(以下、HAC)の公式Instagram でフォトコンテストを開催。

施策

◾︎GLAY30周年 特設フォトパネル

設置場所と期間

・函 館 空 港 :2025/1/20(月)〜1/31(金) 到着ロビー

・新千歳空港 :2025/1/20(月)〜1/31(金) 出発ロビー

・札幌丘珠空港 :2025/1/17(金)〜1/31(金) 保安検査場通過後 搭乗待合室内(出発ゲート付近)



◾︎HAC公式Instagramフォロワー限定フォトコンテスト

道内3空港での特設フォトパネルの設置にあわせ、HAC公式Instagramフォロワー限定でフォトコンテストを実施します。



)務て札┘▲轡好謄燹HAC)の公式Instagramアカウント(@hac__hokkaido)をフォローします。

函館空港・新千歳空港・札幌丘珠空港に設置されたGLAY30周年記念の特設パネル前で写真を撮影します。

(特設パネルの前で、おひとりやご家族・友人と、またはグッズ持参などご自身のお好きなスタイルで撮影してください。)

撮影した写真をご自身のアカウントでInstagramに投稿します。(動画の投稿も可能です。)

この際キャプション(投稿文)に、@hac__hokkaidoをタグ付けし、#JAL北海道とGLAY30周年のハッシュタグを付けてください。

1人何枚でも応募できますが、すでにHACをフォローしている方は、写真の投稿のみで参加できます。



・対象者

2025年1月17日(金)〜2025年2月7日(金)23:59まで

Instagramアカウントを持ち、応募期間中に当フォトコンテストに参加いただいた方。

ただし、アカウントが非公開設定の場合は当選対象外となります。



・賞品

最優秀賞:HAC 札幌丘珠=函館線往復航空券(1名様)

優秀賞:GLAY メンバー4人の直筆サイン入り HAC ATR42-600 モデルプレーン(2名様)

◾︎GLAY30周年 特設フォトパネル設置場所と期間・函 館 空 港 :2025/1/20(月)〜1/31(金) 到着ロビー・新千歳空港 :2025/1/20(月)〜1/31(金) 出発ロビー・札幌丘珠空港 :2025/1/17(金)〜1/31(金) 保安検査場通過後 搭乗待合室内(出発ゲート付近)◾︎HAC公式Instagramフォロワー限定フォトコンテスト道内3空港での特設フォトパネルの設置にあわせ、HAC公式Instagramフォロワー限定でフォトコンテストを実施します。)務て札┘▲轡好謄燹HAC)の公式Instagramアカウント(@hac__hokkaido)をフォローします。函館空港・新千歳空港・札幌丘珠空港に設置されたGLAY30周年記念の特設パネル前で写真を撮影します。(特設パネルの前で、おひとりやご家族・友人と、またはグッズ持参などご自身のお好きなスタイルで撮影してください。)撮影した写真をご自身のアカウントでInstagramに投稿します。(動画の投稿も可能です。)この際キャプション(投稿文)に、@hac__hokkaidoをタグ付けし、#JAL北海道とGLAY30周年のハッシュタグを付けてください。1人何枚でも応募できますが、すでにHACをフォローしている方は、写真の投稿のみで参加できます。・対象者2025年1月17日(金)〜2025年2月7日(金)23:59までInstagramアカウントを持ち、応募期間中に当フォトコンテストに参加いただいた方。ただし、アカウントが非公開設定の場合は当選対象外となります。・賞品最優秀賞:HAC 札幌丘珠=函館線往復航空券(1名様)優秀賞:GLAY メンバー4人の直筆サイン入り HAC ATR42-600 モデルプレーン(2名様)

加えて今回の取り組みに合わせて、JAL機内エンターテインメントにGLAY30周年を記念して、国内線はライブ映像『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO2024-2025 in BELLUNA DOME』から3曲、国際線にはオリジナルアルバム『Back To The Pops』 がオンエア中と、様々な場所でGLAYが展開されている。