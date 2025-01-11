ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¡Ö·²¤òÈ´¤¤¤Æ¡×²Î¤¬¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦¹ÈÇò½Ð¾ì¤Î¼ã¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Þ¤¿À³Ê¤¬¤¤¤¤¤Î¡Ä¤â¤¦Âç¹¥¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Î¤¬¡ÖÊªÀ¨¤¯¾å¼ê¤¤¡×¤È»×¤¦¼ã¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDa-iCE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¤¬¿·¶Ê¡ÖFUNKEYS¡×¤¬15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤À¤±¤É¾¼ÏÂ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤â¤¹¤ë¡£±é²Î¤Ã¤Ý¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤±¤É¡¢»ä¤Î²Î¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¸µ¡¹¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£2¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡£»ä¤Î¡Ø¸Å¤¤Æüµ¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤¬½Ð²ñ¤¤¤À¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊªÀ¨¤¯¾å¼ê¤¤¤Ê¤È¡£º£¤Þ¤Ç¡Ø¸Å¤¤Æüµ¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤¢¤Î¾â¡Ê¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Ë¡Ù¤È¤«¡¢²Î¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢¼ã¤¤»Ò¤Î¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÂÅÄ¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¤ß¤ó¤Êº£¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«·²¤òÈ´¤¤¤Æ²Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¤·¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿À³Ê¤¬¤¤¤¤¤Î¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¼ÁËÑ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¾Ð¤¦¤·¡¢¤â¤¦Âç¹¥¤¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£