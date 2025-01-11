Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡²þÌ¾È¯É½¸å¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â¿·Àß¤Ç¡Ö°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë·Á¡×¤òÄÉµá
¡¡KinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖKinKi¡¡Kids¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¥ä¡ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²þÌ¾È¯É½¸å¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µÆü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKinKi¡¡Kids¡¡Concert¡¡2024-2025¡¡DOMOTO¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤òÊüÁ÷¡£²þÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±Æü¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¥Õ¥¡¥ó¤ËÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤ÈÆ±»þ¤Ë2¿Í¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿Æ²ËÜ¡£¡Ö2¿Í¤¬¡ØDOMOTO¡Ù¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¸À¤¨¤ë¤³¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë·Á¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º²æ¡¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£