【シンザン記念】アルテヴェローチェは５枠８番 武豊騎手と新コンビのタイセイカレントは２枠２番 枠順決定
◆第５９回シンザン記念・Ｇ３（１月１３日、中京競馬場・芝１６００メートル）
第５９回シンザン記念の枠順が１１日、決定した。朝日杯ＦＳ・Ｇ１で１番人気５着からの巻き返しを期す、アルテヴェローチェ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は５枠８番。武豊騎手と新コンビのタイセイカレント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父モーリス）は２枠２番から、重賞初Ｖに挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） マイネルチケット 牡３ 戸崎 圭太 ５７
（２） タイセイカレント 牡３ 武 豊 ５７
（３） アクルクス 牡３ 幸 英明 ５７
（４） リラエンブレム 牡３ 浜中 俊 ５７
（５） ジーティーマン 牡３ 藤岡 佑介 ５７
（６） カラヴァジェスティ 牡３ 池添 謙一 ５７
（７） オンザムーブ 牡３ Ｍデムーロ ５７
（８） アルテヴェローチェ 牡３ 川田 将雅 ５７
（９） リカントロポ 牡３ 菱田 裕二 ５７
（１０） ゴールデンカイト 牡３ ルメートル ５７
（１１） メイショウツヨキ 牡３ 北村 友一 ５７
（１２） ラージギャラリー 牝３ 岩田 望来 ５５
（１３） レーヴブリリアント 牡３ 松山 弘平 ５７
（１４） アーリントンロウ 牡３ 西村 淳也 ５７
（１５） ウォーターガーベラ 牝３ 団野 大成 ５５