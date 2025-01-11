　ヴァンフォーレ甲府は11日、2025シーズンのスタッフ体制と選手背番号が決定したことを発表した。2022年から所属するDFエドゥアルド・マンシャについては現在契約交渉中だという。

　甲府は昨季のJ2リーグ戦で14位。昨年7月から指揮を執る大塚真司監督が引き続きチームを率いる。

　今季のクラブスローガンは「ソコヂカラ〜Unite for the Next〜」に決まった。

以下、スタッフ体制&選手背番号

■スタッフ

▽監督

大塚真司

▽コーチ

大柴克友

横山雄次

▽GKコーチ

中川雄二

▽フィジカルコーチ

ジョゼ・フェルナンド

▽分析コーチ兼アシスタントコーチ

石橋稜

▽分析コーチ

米倉貫太

▽チーフドクター

定月亮

▽ドクター

瀬戸宏明

原淳

有田均

▽チーフメディカル(フィジオセラピスト)

安藤貴之

▽トレーナー

茂木勇人

田中雅哉

東直輝

▽アスレティックトレーナー

朝比奈茂

▽主務

鶴田好樹

▽副務

味澤哲郎

▽通訳

岩崎ブルノ

■選手

1 GK 河田晃兵

2 DF 井上樹

3 DF 孫大河

4 DF 山本英臣

5 DF 一瀬大寿(←山梨学院大)

6 MF 小林岩魚

7 MF 荒木翔

8 MF 中山陸

9 FW 三平和司

10 MF 鳥海芳樹

11 MF 熊倉弘達(←日本大)

12 サポーターズナンバー

13 FW 村上千歩

14 MF 田中雄大(←岡山/期限付き)

15 FW 飯島陸

16 MF 林田滉也

17 MF 土屋巧(←柏/期限付き)

18 MF 柏好文(←広島)

19 FW 宮崎純真

20 MF 遠藤光

21 MF ヘナト・アウグスト

22 DF 小出悠太(←仙台)

24 DF 佐藤恵介(←日本体育大)

25 MF 平塚悠知(←福岡)

26 MF 佐藤和弘

29 FW 大島康樹(←栃木)

30 GK 石川慧(←G大阪)

44 FW 内藤大和

47 MF 保坂知希(←甲府U-18)

77 FW マテウス・レイリア(←富山)

97 GK 東ジョン(←名古屋)