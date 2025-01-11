甲府が選手背番号を発表! 柏好文は18番、ルーキー熊倉弘達は11番、現在契約交渉中の選手も公表
ヴァンフォーレ甲府は11日、2025シーズンのスタッフ体制と選手背番号が決定したことを発表した。2022年から所属するDFエドゥアルド・マンシャについては現在契約交渉中だという。
甲府は昨季のJ2リーグ戦で14位。昨年7月から指揮を執る大塚真司監督が引き続きチームを率いる。
今季のクラブスローガンは「ソコヂカラ〜Unite for the Next〜」に決まった。
以下、スタッフ体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
大塚真司
▽コーチ
大柴克友
横山雄次
▽GKコーチ
中川雄二
▽フィジカルコーチ
ジョゼ・フェルナンド
▽分析コーチ兼アシスタントコーチ
石橋稜
▽分析コーチ
米倉貫太
▽チーフドクター
定月亮
▽ドクター
瀬戸宏明
原淳
有田均
▽チーフメディカル(フィジオセラピスト)
安藤貴之
▽トレーナー
茂木勇人
田中雅哉
東直輝
▽アスレティックトレーナー
朝比奈茂
▽主務
鶴田好樹
▽副務
味澤哲郎
▽通訳
岩崎ブルノ
■選手
1 GK 河田晃兵
2 DF 井上樹
3 DF 孫大河
4 DF 山本英臣
5 DF 一瀬大寿(←山梨学院大)
6 MF 小林岩魚
7 MF 荒木翔
8 MF 中山陸
9 FW 三平和司
10 MF 鳥海芳樹
11 MF 熊倉弘達(←日本大)
12 サポーターズナンバー
13 FW 村上千歩
14 MF 田中雄大(←岡山/期限付き)
15 FW 飯島陸
16 MF 林田滉也
17 MF 土屋巧(←柏/期限付き)
18 MF 柏好文(←広島)
19 FW 宮崎純真
20 MF 遠藤光
21 MF ヘナト・アウグスト
22 DF 小出悠太(←仙台)
24 DF 佐藤恵介(←日本体育大)
25 MF 平塚悠知(←福岡)
26 MF 佐藤和弘
29 FW 大島康樹(←栃木)
30 GK 石川慧(←G大阪)
44 FW 内藤大和
47 MF 保坂知希(←甲府U-18)
77 FW マテウス・レイリア(←富山)
97 GK 東ジョン(←名古屋)
甲府は昨季のJ2リーグ戦で14位。昨年7月から指揮を執る大塚真司監督が引き続きチームを率いる。
今季のクラブスローガンは「ソコヂカラ〜Unite for the Next〜」に決まった。
以下、スタッフ体制&選手背番号
▽監督
大塚真司
▽コーチ
大柴克友
横山雄次
▽GKコーチ
中川雄二
▽フィジカルコーチ
ジョゼ・フェルナンド
▽分析コーチ兼アシスタントコーチ
石橋稜
▽分析コーチ
米倉貫太
▽チーフドクター
定月亮
▽ドクター
瀬戸宏明
原淳
有田均
▽チーフメディカル(フィジオセラピスト)
安藤貴之
▽トレーナー
茂木勇人
田中雅哉
東直輝
▽アスレティックトレーナー
朝比奈茂
▽主務
鶴田好樹
▽副務
味澤哲郎
▽通訳
岩崎ブルノ
■選手
1 GK 河田晃兵
2 DF 井上樹
3 DF 孫大河
4 DF 山本英臣
5 DF 一瀬大寿(←山梨学院大)
6 MF 小林岩魚
7 MF 荒木翔
8 MF 中山陸
9 FW 三平和司
10 MF 鳥海芳樹
11 MF 熊倉弘達(←日本大)
12 サポーターズナンバー
13 FW 村上千歩
14 MF 田中雄大(←岡山/期限付き)
15 FW 飯島陸
16 MF 林田滉也
17 MF 土屋巧(←柏/期限付き)
18 MF 柏好文(←広島)
19 FW 宮崎純真
20 MF 遠藤光
21 MF ヘナト・アウグスト
22 DF 小出悠太(←仙台)
24 DF 佐藤恵介(←日本体育大)
25 MF 平塚悠知(←福岡)
26 MF 佐藤和弘
29 FW 大島康樹(←栃木)
30 GK 石川慧(←G大阪)
44 FW 内藤大和
47 MF 保坂知希(←甲府U-18)
77 FW マテウス・レイリア(←富山)
97 GK 東ジョン(←名古屋)