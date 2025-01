“憧れの異世界。”のブランドを掲げる長崎「ハウステンボス」にて、冬季限定イベント「白銀の世界」を開催。

「イルミネーションアワード総合エンタテインメント部門」にて10年連続日本一を獲得しているイルミネーションで、ヨーロッパの街並みが雪景色のように”真っ白“な銀世界に輝き、感動のひとときが過ごせます。

今回は、そんな「白銀の世界」期間中に「とっとっと」で提供されるサーモンとほうれん草のワンプレートを紹介していきます。

ハウステンボス/とっとっと「白銀の世界 2025」サーモンとほうれん草のワンプレート

提供期間: 2025年1月11日 〜 2025年2月27日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「とっとっと」

価格:2,100円

ハウステンボスのイルミネーションが期間限定で“真っ白”に輝く特別なシーズン『白銀の世界』を2025年も開催。

クリスマスシーズンのシャンパンゴールドに彩られた場内から一変、雪景色のように “真っ白”に光輝く幻想的な銀世界が届けられます。

「とっとっと」は、長崎生まれのトルコライスやチーズたっぷりの焼きカレー、ハッシュドビーフのドリアなど、どこか懐かしい味わいのメニューが並ぶ洋食店。

期間限定で「サーモンとほうれん草のワンプレート」が提供されています。

モチっとした食感のショートパスタや、

ピラフなどを一皿に盛り合わせた満足感のある一品。

メインディッシュはほうれん草入りのホワイトソースがかかったレアサーモンです。

ホワイトソースをたっぷりからめていただくのがおすすめ。

サラダと

スープもセットになっています。

レアに焼き上げたサーモンをたっぷり味わう冬のごちそう!

ハウステンボス/とっとっと「白銀の世界 2025」サーモンとほうれん草のワンプレートの紹介でした。

