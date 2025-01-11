¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¿ûÌî¤Î·ê¡×¤Ï¤É¤¦Ëä¤á¤ë¡©´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡¡¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Î”·¬ÅÄ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó”¤ÎÂ¸ºß
ËÙÅÄ¤ÏËÜ³Ê³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ËÎå¤ó¤Àµð¿Í¡£ÃæÆü¤«¤é¤ÏºÇ¶¯¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFAÀë¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤â³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀèÈ¯¤ÎËÙÅÄ¤ÏÌ£Êý¤Î¹¥¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢3¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆüÊÆÄÌ»»197¾¡¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÌî¼ê¤Ë3A¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢DeNA¤Îº¸ÏÓ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ÀÐÀîÃ£Ìé¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÆÃ¿§¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤½¤í¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿ûÌî¤Î15¾¡¡×¤À¡£
¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤¬2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿15¾¡¤Î·ê¤ò¤¤¤«¤ËÀèÈ¯¿Ø¤¬Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡
¡¡¤½¤³¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤¿¤Î¤Ï¼ã¤¤Åê¼ê¿Ø¤ÎÀÚâøÂöËá¤Î»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£15¾¡¤ò°ì¿Í¤ÇËä¤á¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÁª¼ê¤ÇËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÀÖÀ±Í¥»Ö¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¢ËôÌÚÅ´Ê¿¡¢Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¡¢²£Àî³®¡¢°ËÆ£Í¥Êå¡¢µþËÜ¿¿¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï19Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡¢ËÙÅÄ¸¿µ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÙÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë150¥¥íÄ¶¤Î³ÑÅÙ¤¢¤ëÄ¾µå¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹äÏÓ¡£ºòµ¨¤Ï¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ²÷Åê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢³«Ëë1·³¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤â·Ð¸³¡¢17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.45¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÙÅÄ¤È¤¤¤¨¤ÐÆþÃÄ»þ¤«¤é¡¢»³ºê°Ë¿¥¤é¤È¤È¤â¤Ë¸½ºß2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤ËÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡Ö·¬ÅÄ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë·¬ÅÄ»á¤Ï¥ª¥Õ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤ËËÙÅÄ¤ò´Þ¤á¤¿¼ã¤¤Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¡¢¿ûÌî¤Î·ê¤ÏËä¤á¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£µ¨¤Ï¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤È¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤ëÇ¯¡£¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿»³ºê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¤·¡¢2·å¾¡Íø¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤Î»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ø»Ò¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¡£¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï