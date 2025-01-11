HEY-SMITH、全国ツアー＆主催フェス＜ハジマザ2025＞開催決定
HEY-SMITHが、全国ツアー＜WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR＞と、主催フェス＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞の開催を発表した。
HEY-SMITHは、トロンボーン・かなすが活動休止に入り、サポートメンバーとしてUS SKAシーンで活躍するバンド・Kill Lincolnのトロンボーン・UMEが参加することを発表。
主催フェス＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞は10月25日、26日に大阪・泉大津フェニックスにて開催される。チケットオフィシャル1次先行もスタートし、2日通し券をオフィシャル1次先行でご購入の方のみ、リストバンドの事前発送が行われる。1月26日までの受付だ。
＜WELCOME TO “CAFFEINE BOMB” TOUR＞
4月4日(金) 渋谷Spotify O-EAST
OPEN17:30/START18:30
4月6日(日) 名古屋PORTBASE
OPEN17:00/START18:00
4月7日(月) GORILLA HALL OSAKA
OPEN17:30/START18:30
4月11日(金) 新潟LOTS
OPEN17:30/START18:30
4月13日(日) 金沢EIGHT HALL
OPEN17:00/START18:00
4月15日(火) 浜松窓枠
OPEN17:30/START18:30
4月17日(木) 岡山YEBISU YA PRO
OPEN18:00/START18:30
4月18日(金) 山口RISING HALL
OPEN17:30/START18:30
4月23日(水) 横浜BAY HALL
OPEN17:30/START18:30
4月29日(火) 札幌PENNY LANE 24
OPEN16:00/START17:00
5月8日(木) 滋賀U☆STONE
OPEN18:00/START18:30
5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS
OPEN17:00/START18:00
5月11日(火) 熊本B.9 V1
OPEN17:00/START18:00
5月14日(水) 神戸VARIT.
OPEN18:00/START18:30
5月16日(金) 松山WstudioRED
OPEN17:30/START18:30
5月19日(月) 心斎橋BIGCAT
OPEN17:30/START18:30
5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’
OPEN17:30/START18:30
5月23日(金) 仙台Rensa
OPEN17:30/START18:30
※全公演対バンあり
チケット：全自由 前売り 4,500円 (税込、ドリンク代別)
オフィシャル先行：1/19（日）23:59迄
https://eplus.jp/heysmith/
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
チケット：各1日券 \9,600（税込）/ 2日通し券 \18,000（税込）
オフィシャル１次先行受付：1/26（日）23:59迄
https://eplus.jp/ohmf2025/
※1次先行のみ2日通し券はリストバンドを事前発送
関連リンク
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