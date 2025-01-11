◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・中谷潤人―同級６位ダビド・クエジャル▽ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦 王者・堤聖也―同級４位・比嘉大吾▽バンタム級１０回戦 那須川天心―ジェーソン・モロニー（２月２４日、東京・有明アリーナ）

プロボクシングのダブル世界戦＆那須川天心（帝拳）の転向第６戦などが行われる「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １１」（２月２４日、有明アリーナ）の前売りチケットが１１日午後６時から販売される。

ＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）は、同級６位のダビド・クエジャル（メキシコ）を相手に３度目の防衛戦に挑む。ＷＢＡ世界同級王者・堤聖也（角海老宝石）は、元ＷＢＣ世界フライ級王者の同級４位・比嘉大吾（志成）を迎え撃つ初防衛戦に臨む。

また、バンタム級１０回戦では、ＷＢＯアジアパシフィック王者の那須川天心（帝拳）が、前ＷＢＯ世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（オーストラリア）と拳を交える。

チケットの券種は以下の通り

リングサイドＡ席＝５万５０００円

リングサイドＢ席＝３万３０００円

指定Ａ席＝３万３０００円

指定Ｂ席＝２万２０００円

指定Ｃ席＝１万１０００円

（いずれも税込み）

戦績は中谷が２９戦全勝（２２ＫＯ）、クエジャルが２８戦全勝（１８ＫＯ）、堤が１４戦１２勝（８ＫＯ）２分け、比嘉が２５戦２１勝（１９ＫＯ）３敗１分け、那須川が５戦勝（２ＫＯ）、モロニーが３０戦２７勝（１９ＫＯ）３敗

興行はＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯで独占ライブ配信される。