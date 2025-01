指宿が2ゴールで勝利に大きく貢献

オーストラリア1部ウェスタン・ユナイテッドは1月10日、リーグ第13節でメルボルン・ビクトリーと対戦し4-3の激戦を制した。

この試合では決勝弾を2人の日本人が演出。ゴールを決めたFW指宿洋史はこの日2得点を決め、ヒーローとなる活躍を披露したなか「これは凄い」「劇的」と反響を呼んでいる。

指宿は2024年7月に同国アデレード・ユナイテッドからウェスタンへと移籍。ここまで13試合7発と好調だ。メルボルンとの一戦では1点ビハインドの状態で前半17分に同点弾を決める。その後も点の取り合いとなったなか、3-3で迎えた後半アディショナルタイム4分に劇的瞬間が訪れた。

ペナルティーエリア内に侵入したMF檀崎竜孔がキレのあるドリブルで相手を日本人2人で揺さぶり、鋭いグラウンダーのクロス。反応した指宿が飛び込みネットを揺らした。ゴール前には相手が計5人並んでおり、指宿と檀崎2人で相手守備網を“無効化”。この場面には「これは凄い」「劇的」と絶賛の声が寄せられ、さらにリーグ公式Xでは「Hiro by name, Hero by nature.(名前はヒロ、生まれながらのヒーロー)」と指宿の得点を取り上げていた。(FOOTBALL ZONE編集部)