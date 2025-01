NiziUが、1月10日(金)22時に公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第507回に登場する。【関連写真】ファンも惚れ惚れ、NiziU・ニナとリマの2ショット一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」。チャンネル登録者数は1月10日時点で1040万人を突破している。第507回には、9人組ガールズグループ・NiziUが約2年ぶりに登場。映画『恋わずらいのエリー』主題歌で、恋を後押しするようなポジティブなメッセージと、恋が成就していくドキドキ感をポップに歌った『SWEET NONFICTION』を披露する。

可愛らしいメロディと共感度の高い歌詞が魅力の本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルパフォーマンスで一発撮りに挑む。NiziUは「『THE FIRST TAKE』への出演は2年ぶりでしたが、その間に単独ライブや夏フェスなどたくさんの経験をさせていただいたので、観てくださる方々が一緒に盛り上がれるように、みんなで一緒に工夫して歌ってみました。めちゃくちゃ楽しかったです!『SWEET NONFICTION』は人を勇気づける曲なので、聴いてくださる皆さんを勇気づけられるように頑張りました。『THE FIRST TAKE』でしか観ることができないアレンジとパフォーマンスをお楽しみに!!」とコメントを寄せている。【あわせて読む】NiziU マヤ、2024年振り返りショット大量公開でファン魅了「ビジュアル最強すぎ」