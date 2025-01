回転すしのスシローと、サンリオの大人気キャラクター・シナモロール(愛称:シナモン)との2回目となるコラボが、1月8日(水)より全国のスシローで実施され、今回も早速、注目が集まっています。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L654603

昨年のコラボではコラボ限定ポーチ付きの「ぷちローセット」が好評だったというスシロー。今回のコラボでも、コラボ限定ファスナーポーチ付き(全6種)の「ぷちローセット」(「ぷちローセット シナモロールコラボ限定ファスナーポーチ付き」税込580円〜)をはじめ、複数のコラボ商品が登場しています。

コラボ商品の1つ、コラボ限定ピック付きのおすしは、女性や子どもに人気の“サーモン”と“ねぎまぐろ”の盛り合わせ(「サーモン&ねぎまぐろ包み シナモロールコラボ限定ピック付き」税込200円〜)。付属品のピックは、今回のコラボのための描き下ろしのシナモンとおともだちの全10種類のデザインが用意されており、ピック裏面にある「ひとことメモ」も注目です。

また、シナモンがおすしのネタをギュっと抱いたコラボ限定マスコット(全3種)が付いてくるドリンクも販売(「シナモロールコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク」税込980円〜)。さらに、スシローで使用できるお食事券が抽選で当たるSNSキャンペーンも1月26日(日)まで展開中です。

なお、コラボ限定ピック・グッズ(マスコット・ファスナーポーチ)は、対象商品1点につきランダムで1点の提供。コラボ関連商品については手配総数がなくなり次第終了するとのこと。スシローは、「大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為はお控えください。多くのお客さまに楽しんでいただくため、お一人さまで複数個のご注文はお控えください」と呼びかけています。



各店舗の販売状況や今回のコラボの詳細については、スシローのアプリやホームページに掲載されています。



