¡Ö¤é¤¡ÌÍ¡¡ÈÓÅÄ¾¦Å¹¡×Åò²Ï¸¶ËÜÅ¹¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ú¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¸·Áª¿·ºî¥«¥Ã¥×¤á¤ó£´ÉÊ¡Û
¡Ú¥«¥Ã¥×¤á¤óÉ¾ÏÀ²Ètaka :a·ã¿ä¤·¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡ÛÂç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Îà¿ä¤»¤ë¿·ºîá¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¡£º£Ç¯£±È¯ÌÜ¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿ºÇ¿·£´¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ¡×¤Î½Á¤Ê¤·¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤âÅÐ¾ì
¡ÚËÜÅ¹¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¤ÎÌ£¡Û¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹¡¡Ã´¡¹ÌÍ¡×¡Ê£²£·£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡Ö¤é¤¡ÌÍ¡¡ÈÓÅÄ¾¦Å¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅò²Ï¸¶¤ò¡È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿ÌÃÅ¹¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯¡ÊÊ¿À®£²£²Ç¯¡Ë£³·î£±£¶Æü¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅò²Ï¸¶¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¤½¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ëÈÓÅÄ¾ÂÀ¡Ê¤¤¤¤¤À¡¡¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿Â¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÅìÍÎ¿å»º¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åò²Ï¸¶¤Ë¤¢¤ëËÜÅ¹¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÅò²Ï¸¶¡¡ÈÓÅÄ¾¦Å¹¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅÅ¹¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖÃ´¡¹ÌÍ¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ¾¦ÉÊ¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯È¯ÇäÉÊ¤ÏÄÌ»»£³ÂåÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ãÁ³¤¿¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎòÂå¾¦ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥ï¥¸¥ã¥ª¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£Â¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤ó¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃ´¡¹ÌÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌ£¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÓÅÄ¾¦Å¹¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¤Ï¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¡£¤Í¤ê¤´¤Þ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥³¥¯¤È²ÖÜ¥¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¡¢¤½¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ö¥é¡¼Ìý¤ÏÃ´¡¹ÌÍ¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ê¤ó¤´¿Ý¤Î»ÀÌ£¤È¾ßÌý¤Î¸ú¤«¤»Êý¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¤Û¤Ü¥¹¡¼¥×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ãí°Õ¡¡¢¨¥Þ¥¸¤Ç¡Û¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ´Æ½¤¡¡ÆÚ¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¡Ê£²£¶£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡Ãæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ¤È¤Ï¡Ä¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²òÀâ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢¸½ºß¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾Å¹¤Ë¤Ä¤¾Ü¤·¤¤¾Ò²ð¤Ï¾Ê¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥«¥Ã¥×¤á¤ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤È¤·¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜ¾¦ÉÊ¡£µû²ð¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´Þ¤àÇ»¸ü¤ÊÆÚ¹ü¾ßÌý¤À¤ì¤Ë¡¢¹¶·âÎÏ¤¬¹â¤¹¤®¤ëÀ¸¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤Õ¤ê¤«¤±ÉÕ¤¤ÎÆø¤ä¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¡¢½Á¤Ê¤·ÆóÏº¡ß¤Þ¤¿¤ª¤Þ·Ï¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅª¤Ê°ìÇÕ¡£Á°²óÈ¯ÇäÉÊ¤Ï¡È¹á¤ëµûÊ´¤Õ¤ê¤«¤±ÉÕ¤¡É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ª¤Þ·Ï¤ÈÆóÏº¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·Ï¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂÎ´¶Åª¤ËÆóÏº¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·Ï¤¬£¶¡¥£µ³ä¡¢¤Þ¤¿¤ª¤Þ·Ï¤¬£³¡¥£µ³ä¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²¼ÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Êý¸þ¤Ë´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢µûÊ´¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¿¥ì¤Îµû²ð´¶¤Ï¾åÉÊ¤Ç¡¢À¸¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥í¡¼¥¹¥È¡õ¥Õ¥é¥¤¥É¤ÎË§¤Ð¤·¤µ¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤â¸ú²ÌÅª¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤ÈÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ¡×¤Î½Á¤Ê¤·¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Ï¡¢£²£°£±£¸Ç¯¡ÊÊ¿À®£³£°Ç¯¡Ë£¶·î£±£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖÆÚ¹üµû²ð¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¸å¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅß¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ£´ÂåÌÜ¤Ï¿É¤µ¥¢¥Ã¥×¡ÛÅìÍÎ¿å»º¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡¡¥«¥Ã¥×¡¡¤â¤ä¤·¿ÉÌ£Á¹¡×¡Ê£³£³£³±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¤¤¤ÞÈ´·²¤ËÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ£±£°Ç¯¸å¡¦£²£°Ç¯¸å¤â¸Å¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂ¨ÀÊÌÍ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡Ê¤»¤¤¤á¤ó¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ¾¦ÉÊ¡££²£°£²£±Ç¯£±£²·î£²£·ÆüÈ¯ÇäÉÊ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËèÇ¯£±£²·î¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£²£°£²£´Ç¯È¯ÇäÉÊ¤Ï£´ÂåÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎòÂåºÇ¶¯¤Î¿É¤µ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËü¿Í¥¦¥±¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤ÅìÍÎ¿å»º¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¿É¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É²áµî¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¿ÉÌ£¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤Î´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´ò¤·¤¤²Ã¸º¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÆüËÜ¼°¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¤«¤é²ÖÜ¥¤òÈ´¤¤¤¿´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤´¤Þ¤ÈÌ£Á¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤á¤ó¤Ï¤¹¤³¤·¤Û¤°¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌÜ²¼¤Î²þÁ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶ñºà¤ËÄã²¹»¦¶ÝÄ´Íý¤Î¥Ð¥ê¥·¥ã¥¤â¤ä¤·¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡£¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¹â¤á¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï½¼Ê¬¤Ë¸«½Ð¤»¤ëÎÉÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²óÈ¯ÇäÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ô¥ê¿É¤â¤ä¤·¤¬¥Î¡¼¥Þ¥ë¤â¤ä¤·¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¿É¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤â£µ±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°²ó¤«¤éÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢¤½¤ÎµÕ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú»Ë¾åºÇÂçÎÌ¤Î¥³¡¼¥ó¹¹¿·¡ª¡ÛÅìÍÎ¿å»º¡ÖÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼Ì£¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£·£±±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡£²£°£°£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£±£·Ç¯¡Ë£±£±·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÅß¤ÎÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×È¯Çä°ÊÍè¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅìÍÎ¿å»º¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¸þ¤±¤Îµ¨Àá¾¦ÉÊ¡ÖÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼Ì£¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£¤Û¤ÜËèÇ¯¹±Îã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â½ãÁ³¤¿¤ë¿·ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢£²£°£²£´Ç¯È¯ÇäÉÊ¤ÏÁ°²óÈ¯ÇäÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥³¡¼¥ó¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò£²£±¡óÁýÎÌ¤·¡¢»Ë¾åºÇÂçÎÌ¤Î¥³¡¼¥ó¤ò¹¹¿·¡£¤¨¤¨¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¥³¡¼¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤ÎÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¡£
¡¡¸ø¼°¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡Ö¥Ð¥¿¡¼É÷¥¥å¡¼¥Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£±£°£°¡ó¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¯¤É¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤«»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤«¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤¿Â¸ºß´¶¤¿¤ë¤ä¡£¥Ð¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤â¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤òÁª¤Ö¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¡£¤á¤ó¤Î¿©´¶¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥«¥¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤Êý¤ÏÅòÌá¤·»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä»þ¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ü£¸¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£