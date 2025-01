Plastic Treeが、メジャーデビュー30周年を迎える2027年までの約3年間をかけて、現在までにリリースをしてきたアルバムタイトルを表題として足跡を辿る<Plastic Tree Phylogenetic Tree Live/Tour 2025-2027>と題したライブ&ツアーを開催する。<Plastic Tree Phylogenetic Tree Live/Tour 2025-2027」のAct.1>として2025年4月25日(金)神奈川・CLUB CITTA' (※ファンクラブ限定公演) を皮切りに、全国7都市7公演を回る<Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.1 -a piece of “Hide and Seek”->(1997年7月10日発売1stアルバム「Hide and Seek」表題公演)、<Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.1 -a piece of “アンモナイト”->(2011年4月6日発売11thアルバム「アンモナイト」表題公演)が開催される。

ライブ・イベント情報











<Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.1>■2025年4月25日(金) 開場17:30/開演18:30神奈川・CLUB CITTA' ※ファンクラブ限定公演-a piece of “アンモナイト”-■2025年5月5日(月・祝) 開場 16:00/開演 17:00宮城・Rensa-a piece of “Hide and Seek”-■2025年5月10日(土) 開場17:00/開演18:00兵庫・神戸Harbor Studio-a piece of “アンモナイト”-■2025年5月11日(日) 開場 16:00/開演 17:00大阪・UMEDA CLUB QUATTRO-a piece of “Hide and Seek”-■2025年5月23日(金) 開場 17:30/開演 18:00愛知・名古屋THE BOTTOM LINE-a piece of “Hide and Seek”-■2025年5月24日(土) 開場16:00/開演17:00京都・京都FANJ-a piece of “アンモナイト”-■2025年6月14日(土) 開場 16:00/開演 17:00東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)-a piece of “Hide and Seek”-オールスタンディング 各7,500円(税込)※ドリンク代別※ファンクラブ限定公演のみ来場者特典グッズ付(会員認証時配布予定)【販売スケジュール】◎ファンクラブ1次先行 ☆購入特典あり[受付期間] 2025年1月24日(金)12:00〜1月28日(火)23:59[対象会員様] 2025年1月19日(日)までにご入会・ご継続のお手続きが完了している「会員期間が2025年1月31日以降の会員様」※会員期間が2024年12月31日以前の会員様は、上記期限までにお手続きが完了していない場合、抽選対象外となります。ご注意ください。[お申込みURL]後日ご案内いたします。【公演に関するお問い合わせ】株式会社ジェイロック[TEL] 03-5485-5555 (平日11:00〜17:00)