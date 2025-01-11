＜Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.1＞■2025年4月25日(金) 開場17:30/開演18:30神奈川・CLUB CITTA' ※ファンクラブ限定公演-a piece of “アンモナイト”-■2025年5月5日(月・祝) 開場 16:00／開演 17:00宮城・Rensa-a piece of “Hide and Seek”-■2025年5月10日(土) 開場17:00/開演18:00兵庫・神戸Harbor Studio-a piece of “アンモナイト”-■2025年5月11日(日) 開場 16:00／開演 17:00大阪・UMEDA CLUB QUATTRO-a piece of “Hide and Seek”-■2025年5月23日(金) 開場 17:30／開演 18:00愛知・名古屋THE BOTTOM LINE-a piece of “Hide and Seek”-■2025年5月24日(土) 開場16:00/開演17:00京都・京都FANJ-a piece of “アンモナイト”-■2025年6月14日(土) 開場 16:00／開演 17:00東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)-a piece of “Hide and Seek”-オールスタンディング 各7,500円(税込)※ドリンク代別※ファンクラブ限定公演のみ来場者特典グッズ付(会員認証時配布予定)【販売スケジュール】◎ファンクラブ1次先行 ☆購入特典あり[受付期間] 2025年1月24日(金)12:00〜1月28日(火)23:59[対象会員様] 2025年1月19日(日)までにご入会・ご継続のお手続きが完了している「会員期間が2025年1月31日以降の会員様」※会員期間が2024年12月31日以前の会員様は、上記期限までにお手続きが完了していない場合、抽選対象外となります。ご注意ください。[お申込みURL]後日ご案内いたします。【公演に関するお問い合わせ】株式会社ジェイロック[TEL] 03-5485-5555 (平日11:00〜17:00)

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＜Plastic Tree「Peep Plastic Partition #28 睡眠薬＞■Zepp Shinjuku (TOKYO)2025年2月15日（土） 開場16:00 / 開演17:00【チケット詳細】【料金】※ドリンク代別オールスタンディング 8,000円(税込)【販売スケジュール】◎ファミリーマート先着先行[受付期間] 2025年1月7日(火)12:00〜1月16日(木)23:59※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。◎一般発売[受付期間] 2025年1月18日(土)12:00〜※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。[お申込みURL]※ファミリーマート先着先行はイープラスのみ・イープラスhttps://eplus.jp/plastictree/・ローソンチケットhttps://l-tike.com/order/?gLcode=71300 [Lコード] 71300・楽天チケットhttps://r-t.jp/plastictree・チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/plastictree-ppp28/ [Pコード] 285-169※必ずこちらから[注意事項]をご確認の上、お申込みいただきますようお願いいたします。https://plastic-tree.com/various/news/2023/04/29/10461/＜Plastic Tree「Peep Plastic Partition #29 アローンアゲイン、ワンダフルワールド＞■Zepp Haneda (TOKYO)2025年4月11日（金） 開場17:00 / 開演18:00【チケット詳細】【料金】※ドリンク代別・1F S席 10,000円(税込) ※前方3列確約・2F S席 10,000円(税込) ※前方2列確約・1F A席 8,000円(税込)・2F A席 8,000円(税込)・後方席 6,000円(税込)【販売スケジュール】◎ファミリーマート先着先行[受付期間] 2025年1月7日(火)12:00〜1月16日(木)23:59※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。◎イープラス先着先行[受付期間] 2025年2月8日(土)12:00〜2025年2月22日(土)23:59※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。◎一般発売2025年3月15日(土)12:00〜※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。[お申込みURL]※ファミリーマート先着先行・イープラス先着先行はイープラスのみ※プレイガイドにより取扱席種が異なります。・イープラスhttps://eplus.jp/plastictree/・ローソンチケットhttps://l-tike.com/order/?gLcode=71526 [Lコード] 71526・楽天チケットhttps://r-t.jp/plastictree・チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/plastictree-ppp29/ [Pコード] 285-177※必ずこちらから[注意事項]をご確認の上、お申込みいただきますようお願いいたします。https://plastic-tree.com/various/news/2023/04/29/10461/