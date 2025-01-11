Plastic Tree、ライブ＆ツアー発表、第一弾は4月開催
Plastic Treeが、メジャーデビュー30周年を迎える2027年までの約3年間をかけて、現在までにリリースをしてきたアルバムタイトルを表題として足跡を辿る＜Plastic Tree Phylogenetic Tree Live/Tour 2025-2027＞と題したライブ&ツアーを開催する。
＜Plastic Tree Phylogenetic Tree Live/Tour 2025-2027」のAct.1＞として2025年4月25日（金）神奈川・CLUB CITTA' (※ファンクラブ限定公演) を皮切りに、全国7都市7公演を回る＜Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.1 -a piece of “Hide and Seek”-＞(1997年7月10日発売1stアルバム「Hide and Seek」表題公演)、＜Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.1 -a piece of “アンモナイト”-＞(2011年4月6日発売11thアルバム「アンモナイト」表題公演)が開催される。
どうもこんにちは。
ちょっと先のことになりますが2027年に我々Plastic Tree はメジャーデビュー30周年を迎えます。
バンドを生き物と捉えたら、人生同様いろいろな出来事があり常に順風満帆というわけではなかったですけど、ひたすらに音楽を作ってライヴをしてたらメジャーデビュー30周年という節目まであと少しとなりました。
いわゆる音楽的なジャンルとしては諸説ありますが、Plastic Treeという根幹は何も変わらないまま、自分たちの作った作品を【系統樹/Phylogenetic Tree】のように枝葉を広げ紡いできた楽曲のカケラ達と共に、来たる未来を想って自分たちが歩んできた道をいま一度振り返り、あのころのPlastic Treeから託されたメッセージをアルバムごとに紐解いて行きたいと思いました。
これからもPlastic Treeとして枝を伸ばしていくために、この時間旅行を2027年までの約1,000日間、ご一緒できましたら是、幸い至極。
Plastic Tree
有村竜太朗 長谷川正 佐藤ケンケン ナカヤマアキラ
＜Plastic Tree Phylogenetic Tree Live/Tour 2025-2027＞開催にあわせ、Phylogenetic Tree 特設サイトが開設される。特設サイト内では、メジャーデビュー30周年に向けて様々なコンテンツを展開していく。
ライブ・イベント情報
■2025年4月25日(金) 開場17:30/開演18:30
神奈川・CLUB CITTA' ※ファンクラブ限定公演
-a piece of “アンモナイト”-
■2025年5月5日(月・祝) 開場 16:00／開演 17:00
宮城・Rensa
-a piece of “Hide and Seek”-
■2025年5月10日(土) 開場17:00/開演18:00
兵庫・神戸Harbor Studio
-a piece of “アンモナイト”-
■2025年5月11日(日) 開場 16:00／開演 17:00
大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
-a piece of “Hide and Seek”-
■2025年5月23日(金) 開場 17:30／開演 18:00
愛知・名古屋THE BOTTOM LINE
-a piece of “Hide and Seek”-
■2025年5月24日(土) 開場16:00/開演17:00
京都・京都FANJ
-a piece of “アンモナイト”-
■2025年6月14日(土) 開場 16:00／開演 17:00
東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
-a piece of “Hide and Seek”-
オールスタンディング 各7,500円(税込)
※ドリンク代別
※ファンクラブ限定公演のみ来場者特典グッズ付(会員認証時配布予定)
【販売スケジュール】
◎ファンクラブ1次先行 ☆購入特典あり
[受付期間] 2025年1月24日(金)12:00〜1月28日(火)23:59
[対象会員様] 2025年1月19日(日)までにご入会・ご継続のお手続きが完了している
「会員期間が2025年1月31日以降の会員様」
※会員期間が2024年12月31日以前の会員様は、上記期限までにお手続きが完了していない場合、抽選対象外となります。ご注意ください。
[お申込みURL]
後日ご案内いたします。
【公演に関するお問い合わせ】
株式会社ジェイロック
[TEL] 03-5485-5555 (平日11:00〜17:00)
ライブ・イベント情報
■Zepp Shinjuku (TOKYO)
2025年2月15日（土） 開場16:00 / 開演17:00
【チケット詳細】
【料金】※ドリンク代別
オールスタンディング 8,000円(税込)
【販売スケジュール】
◎ファミリーマート先着先行
[受付期間] 2025年1月7日(火)12:00〜1月16日(木)23:59
※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。
◎一般発売
[受付期間] 2025年1月18日(土)12:00〜
※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。
[お申込みURL]
※ファミリーマート先着先行はイープラスのみ
・イープラス
https://eplus.jp/plastictree/
・ローソンチケット
https://l-tike.com/order/?gLcode=71300 [Lコード] 71300
・楽天チケット
https://r-t.jp/plastictree
・チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/plastictree-ppp28/ [Pコード] 285-169
※必ずこちらから[注意事項]をご確認の上、お申込みいただきますようお願いいたします。
https://plastic-tree.com/various/news/2023/04/29/10461/
＜Plastic Tree「Peep Plastic Partition #29 アローンアゲイン、ワンダフルワールド＞
■Zepp Haneda (TOKYO)
2025年4月11日（金） 開場17:00 / 開演18:00
【チケット詳細】
【料金】※ドリンク代別
・1F S席 10,000円(税込) ※前方3列確約
・2F S席 10,000円(税込) ※前方2列確約
・1F A席 8,000円(税込)
・2F A席 8,000円(税込)
・後方席 6,000円(税込)
【販売スケジュール】
◎ファミリーマート先着先行
[受付期間] 2025年1月7日(火)12:00〜1月16日(木)23:59
※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。
◎イープラス先着先行
[受付期間] 2025年2月8日(土)12:00〜2025年2月22日(土)23:59
※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。
◎一般発売
2025年3月15日(土)12:00〜
※無くなり次第販売終了いたしますので、ご注意ください。
[お申込みURL]
※ファミリーマート先着先行・イープラス先着先行はイープラスのみ
※プレイガイドにより取扱席種が異なります。
・イープラス
https://eplus.jp/plastictree/
・ローソンチケット
https://l-tike.com/order/?gLcode=71526 [Lコード] 71526
・楽天チケット
https://r-t.jp/plastictree
・チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/plastictree-ppp29/ [Pコード] 285-177
※必ずこちらから[注意事項]をご確認の上、お申込みいただきますようお願いいたします。
https://plastic-tree.com/various/news/2023/04/29/10461/