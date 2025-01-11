¡Ö¤¢¤Î»þ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¥Ò¥í¥È¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¾¾½ÅË¤¬40Ç¯±Û¤·¤Ë¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤Ë¼çÂê²Î¤ò°ÍÍê¤·¤¿¥ï¥±¡Ò¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸ø³«¡Ó
ÇÐÍ¥¤Î¾¾½ÅË»á¤¬´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¦µÓËÜ¤òÆ±»þ¤ËÌ³¤á¤¿¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬1·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡Ö¶õÊ¢¤È²¶¡×¤ò²Î¤¦¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡¦¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È»á¤È¾¾½Å»á¤Ï¡¢¼Â¤Ï40Ç¯Íè¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¡£ÌÀÂçÀ¸¤À¤Ã¤¿¾¾½Å»á¤¬½é¤á¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¡¢¹ÃËÜ»á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ï゙¥¤¥ÈÀè¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤¿゙¹ÃËÜ»á¤È¾¾½Å»á
¢¡¢¡¢¡
½é¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊºÃÀÞ
¡¡ËÍ¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¤Î±é·à³ØÀì¹¶¤Ï¡¢¡Ö±é·à¡×¤È´§¤¹¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î³ØÀ¸¤¬Ìò¼Ô»ÖË¾¡£ËÍ¤â¼«Á³¤È±é¤¸¤ëÂ¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢Åö»þ¤Î±é·à³¦¤ÏÈó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ç¡¢¤Þ¤À¥¢¥ó¥°¥é±é·à¤Î»Ä¤ê¹á¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ç¤·¤¿¡£Åâ½½Ïº¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¡Ö·àÃÄÅâÁÈ¡×¤Î°ÜÆ°¼°·à¾ì¡Ö¹È¥Æ¥ó¥È¡×¤ä¡¢»û»³½¤»Ê¤µ¤ó¼çºË¤Î·àÃÄ¡ÖÅ·°æ»·Éß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¶¯Îõ¤Ê±é·à¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¿·½É¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤Î¾®·à¾ì¤Ç¡¢´ñÈ´¤Ê±é½Ð¤Î¼Çµï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÄ©Àï¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂç¿Í¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾½ÅË»á¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡±é·à¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿ËÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê±Ç²èÀ©ºî¤âÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÉ¤ì¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼«¼ç±Ç²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ó¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÀÄ½Õ¤Î¾×Æ°¡É¤òÉ½¤¹¤Î¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î±Ç²è¤Î¼ç±é¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²¼ËÌÂô¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤Ç¤¹¡£¸å¤Ë¡ÖTHE BLUE HEARTS¡×¡Ö¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡×¤Ê¤É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ëÈà¤È¤Ï¾åµþÄ¾¸å¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë²»³Ú¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î²¼ËÌÂô¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ä±é·à¤Ç°ì´úÍÈ¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥í¥È¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥í¥È¼ç±é¤Î¥í¥Ã¥¯±Ç²è¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î2¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬¤ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤È¾¯¤·»£¤Ã¤Æ¸½Áü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢À©ºî»ñ¶â¤¬¥·¥ç¡¼¥È¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¸½ÁüÂå¤¬¹â²Á¤Ê»þÂå¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É»£±Æ¤ÏÆÜºÃ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ï¤ªÂ¢Æþ¤ê¡£ËÍ¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËËÍ¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤ò´°Á´¤ËÄü¤á¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Ìó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¡¢´ÆÆÄ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÒì¤¤¤¿»þ¤ËËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉõ°õ¤·¤¿¤¢¤Î»þ¤ÎÌ´¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
²¼ËÌÂô»þÂå¤Î¡ÖÊ¢¸º¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢20ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ20ºÐ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì´¤ò¼è¤êÌá¤¹ÂçÇîÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¥Ò¥í¥È¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¡¢Åö½é¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥Ò¥í¥È¤¬²÷¤¯ËÍ¤Î´ê¤¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¶õÊ¢¤È²¶¡×¤È¤¤¤¦¡¢±Ç²è¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤¿¤Á¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢40Ç¯±Û¤·¤Ë¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¡ÖÊ¢¸º¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤Ç¾Íè¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤¿¤Á¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó3700Ê¸»ú¡Ë¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯2·î¹æ¤È¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾¾½ÅË¡Ö¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤È40Ç¯±Û¤·¤ÎÂçÇîÂÇ¡×¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾½ÅË»á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡ÖÆüËÜ¤Î´é¡×¤âÆ±»þ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾½Å Ë¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯2·î¹æ¡Ë