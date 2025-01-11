2025年1月11日放送の「ぶらり途中下車の旅」は有楽町線の旅。

旅人は、戸塚純貴。

有楽町線

埼玉県の和光市駅から東京都江東区の新木場駅までを結ぶ路線。

埼玉方面からの通勤・通学の大切な路線として利用されています。

今週の旅人：戸塚純貴

1992年7月22日生まれ 岩手県出身

2010年第23回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで芸能界入り。

2011年俳優デビューし、その後数々の映画、ドラマ、舞台に出演する。

NHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」で轟太一役を演じ話題に。

2025年1月18日から放送、日本テレビ新土曜ドラマ「アンサンブル」に出演。

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GINZA SIX（銀座一丁目駅）

屋上には今、“銀座で宇宙に最も近い”場所に位置する、スケートリンクが登場！氷ではなく樹脂なので、手ぶらで濡れずに楽しめます。リンクの中央には、現代美術作家、ヤノベケンジさんの作品、巨大な「SHIP'S CAT」が！

【最寄駅】有楽町線「銀座一丁目駅」から徒歩8分

（東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」から徒歩2分）

【所在地】東京都中央区銀座6丁目10-1

【電話番号】03-6891-3390

【営業時間】

GINZA SIXガーデン（屋上） 7:00〜23:00

ショップ 10:30〜20:30

レストラン 11:00〜23:00

【定休日】不定休

【ホームページ】https://ginza6.tokyo/

【Instagram】https://www.instagram.com/ginzasix_official/

HIIRAGI GINZA（銀座一丁目駅）

みたらし餡の下に、白玉粉に、もち粉、塩、牛乳を独自のバランスで配合し、丁寧に炊き上げ、だんごの風味を生かしつつ、とろける柔らかさの生地が沈んでいる、オリジナルスイーツ「沈む、みたらしだんご」などが味わえます。

【最寄駅】有楽町線「銀座一丁目駅」から徒歩9分（日比谷線「東銀座駅」から徒歩3分）

【所在地】東京都中央区銀座6丁目12-15 いちご銀座612ビル

【電話番号】080-7508-2778

【営業時間】11:00〜20:00（L.O.19:30）※イートインは11:30〜 ※席予約可能

【定休日】無し 水曜日はイートインのみ ※詳細はInstagramをご確認ください。

【Instagram】https://www.instagram.com/hiiragi_ginza

Craft Tea Bar 丹（飯田橋駅）

薬膳素材をメインにしたお店。名物の「グルテンフリー薬膳ピザ」は、米粉のピザ生地に、黒ゴマや黒ニンニクなどを使った黒カレーを塗り、その上に塩こうじと酢で漬けたクコの実、生コショウ、マツの実などを盛り付けて焼き上げた、見た目も鮮やかな一品。

【最寄駅】有楽町線「飯田橋駅」から徒歩5分

【所番地】東京都新宿区神楽坂3-2-50サンク本多横丁ビル3F

【営業時間】月曜日〜日曜日11:00〜19:00（L.O.18:30） 金曜日11:00〜23:00（L.O.22:30）

【定休日】火曜日 ※詳細はInstagramをご確認ください。

【ホームページ】https://www.tami.love/

【Instagram】https://www.instagram.com/yasudatan

神楽坂 貞（飯田橋駅）

ミシン刺繍の小物や、自然素材のユニークな石鹸など、「日常に楽しさを与えてくれるものを」という基準で選ばれた、全国の作家さんたちが手掛けた品々が並ぶ雑貨店。

【最寄駅】有楽町線「飯田橋駅」から徒歩9分（東西線「神楽坂駅」から徒歩2分）

【所在地】東京都新宿区神楽坂6丁目58

【営業時間】月〜土12:00〜19:00 日・祝12:00〜18:30

【定休日】不定休 ※詳細は公式サイトもしくはInstagramをご確認ください。

【ホームページ】https://www.sadakagura.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/kagurazakasada/

ソファーやカーテンなど、インテリア用の生地を輸入販売する会社が、インテリア生地にも興味を持ってほしいと、ショールームの下に、開いたカフェ。これまで捨てていた見本のハギレ生地を再利用した、鹿のオブジェなども販売しています。

【最寄駅】有楽町線「東池袋駅」から徒歩1分

【所在地】東京都豊島区南池袋2-43-16

【電話番号】03-6907-1510

【営業時間】平日8:00〜19:00（L.O.18:30） 土日祝9:30〜19:00（L.O.18:30）

【定休日】不定休 ※詳細はInstagramをご確認ください。

【ホームページ】https://www.fabric-coffee-sandwich.com/index.html

【Instagram】https://www.instagram.com/fabric.coffee.sandwich/

パスタとお酒 ぶどうの根っこ（小竹向原駅）

オーナーが考えた名物「カルボナーラ つけ麵」。つけ汁は釧路産の昆布や、カツオなどから出汁をとった和風のスープに、卵黄や生クリーム、数種類のチーズ、ブラックペッパーなどを加えて作り、パスタは、つけ麺として食べやすいよう、少し細めのものを使っています。和風ベースのつけ汁だからこそ、ワサビやネギとの相性も抜群！

【最寄駅】有楽町線「小竹向原駅」から徒歩4分

【所在地】東京都板橋区小茂根1-30-8 ASJビル1F

【電話番号】03-6310-5551

【営業時間】

ランチ 11:30〜14:30 (L.O.14:00) ※予約不可

ディナー 18:00〜23:00 (L.O.22:00)

【定休日】不定休 ※詳細は公式ホームページの営業カレンダーをご確認ください。

【ホームページ】https://www.budounonekko.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/budounonekkotake/

【X（旧Twitter）】https://x.com/budounonekko

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