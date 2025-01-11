戸塚純貴が有楽町線でぶらり途中下車の旅
2025年1月11日放送の「ぶらり途中下車の旅」は有楽町線の旅。
旅人は、戸塚純貴。
有楽町線
埼玉県の和光市駅から東京都江東区の新木場駅までを結ぶ路線。
埼玉方面からの通勤・通学の大切な路線として利用されています。
今週の旅人：戸塚純貴
1992年7月22日生まれ 岩手県出身
2010年第23回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで芸能界入り。
2011年俳優デビューし、その後数々の映画、ドラマ、舞台に出演する。
NHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」で轟太一役を演じ話題に。
2025年1月18日から放送、日本テレビ新土曜ドラマ「アンサンブル」に出演。
おじゃましたところ
銀座一丁目駅GINZA SIX HIIRAGI GINZA
飯田橋駅Craft Tea Bar 丹 神楽坂 貞
東池袋駅FABRIC
小竹向原駅パスタとお酒 ぶどうの根っこ
GINZA SIX（銀座一丁目駅）
屋上には今、“銀座で宇宙に最も近い”場所に位置する、スケートリンクが登場！氷ではなく樹脂なので、手ぶらで濡れずに楽しめます。リンクの中央には、現代美術作家、ヤノベケンジさんの作品、巨大な「SHIP'S CAT」が！
【最寄駅】有楽町線「銀座一丁目駅」から徒歩8分
（東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」から徒歩2分）
【所在地】東京都中央区銀座6丁目10-1
【電話番号】03-6891-3390
【営業時間】
GINZA SIXガーデン（屋上） 7:00〜23:00
ショップ 10:30〜20:30
レストラン 11:00〜23:00
【定休日】不定休
【ホームページ】https://ginza6.tokyo/
【Instagram】https://www.instagram.com/ginzasix_official/
HIIRAGI GINZA（銀座一丁目駅）
みたらし餡の下に、白玉粉に、もち粉、塩、牛乳を独自のバランスで配合し、丁寧に炊き上げ、だんごの風味を生かしつつ、とろける柔らかさの生地が沈んでいる、オリジナルスイーツ「沈む、みたらしだんご」などが味わえます。
【最寄駅】有楽町線「銀座一丁目駅」から徒歩9分（日比谷線「東銀座駅」から徒歩3分）
【所在地】東京都中央区銀座6丁目12-15 いちご銀座612ビル
【電話番号】080-7508-2778
【営業時間】11:00〜20:00（L.O.19:30）※イートインは11:30〜 ※席予約可能
【定休日】無し 水曜日はイートインのみ ※詳細はInstagramをご確認ください。
【Instagram】https://www.instagram.com/hiiragi_ginza
Craft Tea Bar 丹（飯田橋駅）
薬膳素材をメインにしたお店。名物の「グルテンフリー薬膳ピザ」は、米粉のピザ生地に、黒ゴマや黒ニンニクなどを使った黒カレーを塗り、その上に塩こうじと酢で漬けたクコの実、生コショウ、マツの実などを盛り付けて焼き上げた、見た目も鮮やかな一品。
【最寄駅】有楽町線「飯田橋駅」から徒歩5分
【所番地】東京都新宿区神楽坂3-2-50サンク本多横丁ビル3F
【営業時間】月曜日〜日曜日11:00〜19:00（L.O.18:30） 金曜日11:00〜23:00（L.O.22:30）
【定休日】火曜日 ※詳細はInstagramをご確認ください。
【ホームページ】https://www.tami.love/
【Instagram】https://www.instagram.com/yasudatan
神楽坂 貞（飯田橋駅）
ミシン刺繍の小物や、自然素材のユニークな石鹸など、「日常に楽しさを与えてくれるものを」という基準で選ばれた、全国の作家さんたちが手掛けた品々が並ぶ雑貨店。
【最寄駅】有楽町線「飯田橋駅」から徒歩9分（東西線「神楽坂駅」から徒歩2分）
【所在地】東京都新宿区神楽坂6丁目58
【営業時間】月〜土12:00〜19:00 日・祝12:00〜18:30
【定休日】不定休 ※詳細は公式サイトもしくはInstagramをご確認ください。
【ホームページ】https://www.sadakagura.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/kagurazakasada/
FABRIC（東池袋駅）
ソファーやカーテンなど、インテリア用の生地を輸入販売する会社が、インテリア生地にも興味を持ってほしいと、ショールームの下に、開いたカフェ。これまで捨てていた見本のハギレ生地を再利用した、鹿のオブジェなども販売しています。
【最寄駅】有楽町線「東池袋駅」から徒歩1分
【所在地】東京都豊島区南池袋2-43-16
【電話番号】03-6907-1510
【営業時間】平日8:00〜19:00（L.O.18:30） 土日祝9:30〜19:00（L.O.18:30）
【定休日】不定休 ※詳細はInstagramをご確認ください。
【ホームページ】https://www.fabric-coffee-sandwich.com/index.html
【Instagram】https://www.instagram.com/fabric.coffee.sandwich/
パスタとお酒 ぶどうの根っこ（小竹向原駅）
オーナーが考えた名物「カルボナーラ つけ麵」。つけ汁は釧路産の昆布や、カツオなどから出汁をとった和風のスープに、卵黄や生クリーム、数種類のチーズ、ブラックペッパーなどを加えて作り、パスタは、つけ麺として食べやすいよう、少し細めのものを使っています。和風ベースのつけ汁だからこそ、ワサビやネギとの相性も抜群！
【最寄駅】有楽町線「小竹向原駅」から徒歩4分
【所在地】東京都板橋区小茂根1-30-8 ASJビル1F
【電話番号】03-6310-5551
【営業時間】
ランチ 11:30〜14:30 (L.O.14:00) ※予約不可
ディナー 18:00〜23:00 (L.O.22:00)
【定休日】不定休 ※詳細は公式ホームページの営業カレンダーをご確認ください。
【ホームページ】https://www.budounonekko.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/budounonekkotake/
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