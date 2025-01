【1週間コーデ】12／31(火)～1／4(土)最新ファッションをピックアップ♡

12/31(火)公開:横浜国立大学三年・田村さやかサン/21歳 (163cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ2コーデ-itSnap-!」第345弾♡ 今週はフェミニンなホワイトロングコートを主役にした冬コーデをご紹介します♪ インナーにワンピースやミニスカートを合わせた、裾レイヤードのバランスも参考になりますね。着用アイテムを詳しく見ていきましょう!

ホワイトコートで愛されフェミニンな

細見えレイヤードにきゅん♪

「“フェミン”をテーマに、上品さと愛らしさを意識☆ このロングコート(one after another NICE CLAUP)はボタンの開け閉めはもちろん、エリを立てたり畳んだりして雰囲気を変えられるところがポイント♡ インナーは淡いブルーのロングワンピ(SNIDEL)にして、優しい印象に。ウエストがスリムに見えるデザインで、スタイルアップ効果抜群です♪ あとは、パイピングが好みなバッグ(apres jour)と、冬にぴったりなツイードのショートブーツ(ORiental TRaffic)を合わせてみたんです!」

◾️ロングコート 約\15,000 / one after another NICE CLAUP

◾️リボン付きロングワンピース / SNIDEL

◾️パイピングショルダーバッグ 約\2,000 / apres jour

◾️チェック柄ツイードショートブーツ / ORiental TRaffic

◾️フラワーモチーフイヤリング 約\3,500 / LUROIS

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

1/4(土)公開:津田塾大学三年・山野光希サン/21歳 (161cm)

冬でも明るいホワイトコート&ピンク

ニットのレイヤードで清楚ガーリー♡

「ダブルシャギーロングコート(Chico)メインに、“ちょっぴり甘めなふわふわ清楚コーデ”をイメージしました☆ インナーは淡いピンクのクロスネックシャギーニット(LOULOU select)をセレクト。ふわもち素材が気持ちよくて、着ているだけで気分がUPします♡ ボトムは、フリルミニスカ(PHILLY by WC)にして甘さをプラスしているんですが、実はパンツなんです! バッグ(MICHAEL KORS)は、鍵モチーフのデザインがとってもキュート。そして、ボアのショートブーツ(ABC-MART)で足元にボリュームを出してみました♪」

◾️ダブルシャギーロングコート 約\19,000 / Chico

◾️クロスネックシャギーニットプルオーバー 約\4,500 / LOULOU select

◾️ベロア3段フリルミニスカート 約\3,500 / PHILLY by WC

◾️キーチャーム付きハンドバッグ 約\90,000 / MICHAEL KORS

◾️厚底ボアブーツ(プラットボアブーツ 5) 約\7,500 / ABC-MART

◾️ファーイヤリング 約\300 / 3COINS

◾️80デニールタイツ 約\1,000 / tutuanna

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、1/7(火)~1/11(土)のコーディネートをご紹介します!

この冬はホワイトコートに大注目! 来週ご紹介するコーデもホワイトコートが登場します♡ インナーとの合わせや靴選びなど、ぜひ参考にしてみてね。来週もお楽しみに!