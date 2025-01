別府で出会った優しい日本のスタッフに感動―訪日中国人

中国のSNS・小紅書(RED)に7日、「別府の優しい日本のスタッフに心温められた(涙)」との投稿があった。

日本を旅行で訪れたという投稿者の中国人女性は、滞在している福岡県博多から大分県別府まで特急電車で移動し、帰りも電車を利用する予定だったが、バスの方がだいぶ安いことを知り、別府から博多までバスで戻ろうとした。

その後、博多行きのバスは事前予約が必要だったことを知り、半ばあきらめつつも観光センターを訪れて問い合わせてみた。時刻は午後4時50分で間もなく閉まるころだったが、スタッフの女性は辛抱強く英語でやり取りしてくれたといい、「予約時間は過ぎているけれど、運転手から直接チケットを購入できるかもしれない」と案内を受けた。

スタッフの女性は「博多まで行きたいです。席はありますか?3250円」と日本語で書いたメモを中国人女性に手渡し、「バスの運転手に見せれば大丈夫だから」と説明。釣り銭は出ないが中国人女性が5000円札1枚しか持っていないことを知ると、カウンターまで戻って両替までしてくれた。

スタッフの女性は退勤後にも中国人女性のもとにやってきて「Hope you can get the bus(バスに乗れますように)」と声をかけてくれたという。中国人女性は涙の絵文字を何度も使ってこの出来事を説明し、「幸運にもバスに乗れた。とても感動した経験だった!」とつづった。(翻訳・編集/北田)