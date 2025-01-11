¡ÚÌþ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡ª¡©¡Û¥Í¥³¥Ï¥éÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«
¥Í¥³¤«¤éºî¶È¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥Í¥³¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×Î¬¤·¤Æ¡Ö¥Í¥³¥Ï¥é¡×¤È¸À¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÂÏÇ¤Ê¤â¤Î¤È»×¤¤¤¤ä¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Í¥³¥Ï¥é¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬»Ø½É»Ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¡¢É¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢£¥Í¥³¤¬»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¡ª¡©
»Ø½É»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¥Í¥³¥Ï¥é¡×¡£2022Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Í¥³¥Ï¥é¡×¤ò¼õ¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤10É¤¤Û¤É¤Î¥Í¥³¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥Í¥³¤ÏÁ´¤Æ¸µÌîÎÉ¥Í¥³¤ä¼Î¤Æ¥Í¥³¤Ç¤¹¡£Å¹¼ç¤Î¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥³¤ËÍ½ËÉÀÜ¼ï¤äÉÔÇ¥¡¦µîÀª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¡¢ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¤ÇÎ¤¿Æ¸õÊä¤Ë²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤³¤Ï¡Ö¥Í¥³¤ÈÎ¤¿Æ¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤éÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ç¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤òºî¤Ã¤¿¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤³¤Î¾Ð´é¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¿Í´·¤ì¤·¤Æ¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¥Í¥³¥«¥Õ¥§¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×
¢£´ÇÈÄ¥Í¥³¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡ª
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤À¤ì¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¾ùÅÏ²ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¡£〝¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡É¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¤³¤³¤Î´ÇÈÄ¥Í¥³¡×
¼¡¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Ë¥Í¥³¥Ï¥é¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤È¤¤«¤é¤¤¤ëºÇ½é¤Î¥Í¥³¡£Âç¤¤¯¤Æ´Å¤¨¤óË·¤Ç¥Ü¥¹°Õ¼±¡¢ÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡×
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ä¤ß¤ì¡×¡ª
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ò¤À¤¬¡¢·ö²Þ¤ÃÁá¤¯¤Æ¤µ¤Ã¤¤Î¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤È¤±¤Ã¤³¤¦Ùæ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ
¤¹¡£µ¤¤¬¶¯¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¥Ö¥ëー¥°¥ìー¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤á¤Ã¤¿¤ËÌÜ¤ò³«¤«¤º¤º¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜ¤ò³«¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×
Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Í¥³¤¬¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸°»³¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼ÊÝ¸î¥Í¥³¤ò¡ª¡©
¡Ê´ÖÀ¤ÅÄ¡¡ºù»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤µ¤´Å¹Ä¹¤Ç¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤â¸°»³¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¤Ï¤Á¤ï¤ìÇÀ±à¡×¡£¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ë½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¡¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¥Í¥³¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö¥Í¥³¥Ï¥é¡×¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¥Í¥³¤¿¤Á¤â¡Ä¡£¤Ê¤Ë¤´¤È¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¡¢¤ä¤ó¤Á¤ãÀ¹¤ê¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î»Ò¤Ï¥ß¥ë¥¯¤Î¡ÈÎ©¤Á°û¤ß¡É¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¤¤¤Þ¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó60É¤¤Î¥Í¥³¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Î°åÎÅÈñ¤À¤±¤ÇÌó150Ëü±ß¡Ä¡£
¼ê´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤«¤ëÊÝ¸î¥Í¥³³èÆ°¡¢»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡Ä¡£
¥Þ¥ó¥´ーÇÀ²È¤Î¸°»³¤µ¤ó¡£¸µ¡¹¡¢»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6Ç¯Á°¤ËÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢À×¤ò·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÇÀ±à¤Ë½»¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌîÎÉ¥Í¥³¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ô¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÌîÎÉ¥Í¥³¤ò½¦¤Ã¤¿¤¬Áá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤ò¡¢Â¾¤ÎÌîÎÉ¥Í¥³¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×
³èÆ°¤ÎÈñÍÑ¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¡¢¥«¥Õ¥§¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ï¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤È¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¡£¼óÎØ¤ä£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤âÂ·¤¨¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï¥Í¥³¤Î¿©Èñ¤ä°åÎÅÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Í¥³¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó150É¤¤ÎÎ¤¿Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
£Ñ»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥³¤¬Î¤¿Æ¤Ë¤È¤Ï¤¤¤¨Î¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡©
¡Ö¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤«¤é¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¼êÊü¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×
º£¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÊÝ¸î»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë°Ù¤ËËÛÁö¤¹¤ë¸°»³¤µ¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Í¥³¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅ¹¼ç¡¦¸°»³¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤¤¤¦¤«¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»öÃæ¤Ç¤â¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿¨¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Í¥³¤Ë²ñ¤¨¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¥Í¥³¥Ï¥é¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÊKYT¡¡news.every¤«¤´¤·¤Þ¡¡2024Ç¯5·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë