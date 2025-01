ギフトチョコをちょっとずつ“味見”できちゃうのすごくない？Minimalの「バレンタインお試しセット」がお得

スペシャルティチョコレート専門店「 Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル) 」に、5つのバレンタインアイテムが一度に楽しめる「バレンタインお試しセット2025」がお目見え。1月11日(土)からMinimal The Baking 代々木上原にて期間限定で楽しめますよ。Minimalのバレンタインスイーツのお試しセットBean to Barチョコレートブランド「Minimal」の「バレンタインお試しセット」は、5つのバレンタインスイーツが一度に楽しめる期間限定の特別なセットです。

2025年は苺のガトーショコラをはじめ、生チョコ、サンドクッキーなど、5種類を盛りあわせ。セットのドリンクは、スペシャルティコーヒーまたはティー(セット価格:税込2200円)、ラテ(セット価格:税込2310円)から選べます。バレンタインギフトを選ぶ前のお試しにはもちろん、いろいろなスイーツを食べたい人は自分へのご褒美にもおすすめですよ。希少な苺を使ったガトーショコラを食べ比べ季節限定『苺の生ガトーショコラ -いちご家めい-』はバレンタインの定番、香川県・いちご家めいの希少な苺“女峰”を使ったガトーショコラの新作です。果実のような味わいのタンザニア産カカオ豆のチョコ、埼玉県の養鶏農場・田中農場のブランド卵“宝玉卵”が使われたコクのあるカスタードクリームが、甘酸っぱい苺を引き立てます。『ガトーショコラ ソフト 苺 -いちご家めい-』は、希少な苺“女峰”をジャムにして生地の中に絞り込み、淡いピンク色のグラサージュにも苺を使った、どこを食べても甘酸っぱい味わい。ソフトタイプのガトーショコラは生ガトーショコラより日持ちするため、手土産やプレゼントに人気なのだとか。生チョコ、2種類のサンドクッキーも楽しみ『生チョコレート -タンザニア-』は、タンザニア産シングルオリジンカカオ豆を使用。りんごのコンポートのような、カカオ由来のフルーツのような果実感が堪能できるそうですよ。プチギフトにも人気の『チョコレートサンドクッキー』は、2種類を食べ比べ。『チョコレートサンドクッキー -苺-』は、苺の甘酸っぱさが広がるホワイトチョコガナッシュをカカオのビターさを感じるクッキーでサンド。隠し味にローズの香りを添えた華やかなフレーバーです。『チョコレートサンドクッキー -ピスタチオ-』は、ピスタチオの甘さと濃厚さを感じるホワイトチョコのガナッシュをビターなカカオクッキーでサンド。隠し味に爽やかな香りのバジルを加えているのだとか。「バレンタインお試しセット2025」はMinimal The Baking 代々木上原にて1月11日(土)から2月14日(金)までの販売です。プレゼントにお悩みの人や、Minimalのスイーツをいろいろ味わいたい人は足を運んでみてはいかがでしょう。■Minimal The Baking 代々木上原住所:東京都渋谷区上原1-34-5※各線・代々木上原駅から徒歩2分営業時間:11:00〜19:00定休日:なしMinimalホームページ&オンラインストアhttps://mini-mal.tokyo参照元:株式会社Bace プレスリリース