¤Î¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Ë¡¢ÀÄ½ÕÇúÁö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥½¥ó¥°¡Ö½Õ¤è¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡×¥¢¡¼¼Ì¸ø³«
ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ó¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö½Õ¤è¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡×¤ò1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¡¢MV¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÁ´14Ëç¡Ë
¡Ö½Õ¤è¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Î¤óºî»ì¡¦¤Ò¤°¤Á¤±¤¤ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²»¸»²½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£ÍÉ¤ì¤ëµ¨Àá¡¦½Õ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤¹±þ±ç¥í¥Ã¥¯¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ç¤Ï¤Î¤ó¤¬³ØÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÀÄ½Õ¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦¡£ÁÖ²÷¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢½Õ¤Î³ëÆ£¤ä´õË¾¤ò¶«¤Ö¤Î¤ó¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂª¤¨¤¿MV¤Ï¡¢½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜMV¤ÏÀÄ½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë·³»ÊÂó¼Â»á¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜ³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ó¤¬À©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Éñ¤¤»¶¤ëºù¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ó¤¬¼«Í³¤È´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤Î¤ó2025¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ömoment¡×¤â»£±Æ¤·¤¿ËÌ±ºÆØ»Ò»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¡£
²»¸»¤Ï1·î25¡ÊÅÚ¡Ë0»þ¤è¤ê³Æ¼ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡¢MV¤Ï1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¤Ë¤Î¤óofficial YouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËZepp Haneda¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Î¤ó½é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖNON Valentine Live 2025 "bitter is better"¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤¬ËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Î¤ó¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¤¥Ö¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤È¤Ò¤°¤Á¤±¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î½Õ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤ä¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯²»¸»¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤MV¤È°ì½ï¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¹¬´¶¡£ÀÄ½Õ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï³°Â¦¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤¿¡¢ÀÄ½ÕÇúÁö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
NON Valentine Live 2025 "bitter is better"
2025Ç¯2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë Zepp Haneda
OPEN 17:00 / START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¡§
1F»ØÄêÀÊ ¡ï8000¡ÊÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ¡Ë
2F»ØÄêÀÊ ¡ï7000¡ÊÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ¡Ë
U25³ä \4000¡ÊÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ¡Ë
¢¨ÅöÆü·ôÈÎÇä»þ¤Ï¡ï500¥¢¥Ã¥×
¢¨U25³ä¤Ï1F»ØÄêÀÊ¤Î¤ß
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§1/11¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¡ãe+>
https://eplus.jp/non/
<¤Ô¤¢¡ä
https://w.pia.jp/t/non-t25/
¡ã¥í¡¼¥½¥ó¡ä
https://l-tike.com/non/
L¥³¡¼¥É73218
¼çºÅ¡§KAIWA¡ÊRE¡ËCORD
´ë²è¡¦À©ºî¡§KAIWA¡ÊRE¡ËCORD / ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Õ゙¥Þ¥ó¥Õ゚¥í¥¿゙¥¯¥·¥ç¥ó
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Õ゙¥Þ¥ó 03-3499-6669 ·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00~16:00
¢¨¥È゙¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä/7ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨¸ø±éÅöÆü¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«゙¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤à»ö¤«゙¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Æ゙¡¢Í½¤á¤³゙Î»¾µ¤¯¤¿゙¤µ¤¤
¢¨±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç°Ê³°¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢ãU25¥Á¥±¥Ã¥ÈÃí°Õ»ö¹à¢ä
ÅöÆü¤³゙Ç¯Îð¤«゙³ÎÇ§¤Æ゙¤¤ë¸øÅª¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤¿゙¤µ¤¤¡£ ÅöÆü¤Ë25ºÐ°Ê²¼¤Æ゙¤¢¤ë¤³¤È¤«゙³ÎÇ§¤Æ゙¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê²Á¤È¤Îº¹³Û¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÁ´14Ëç¡Ë
¡Ö½Õ¤è¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Î¤óºî»ì¡¦¤Ò¤°¤Á¤±¤¤ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²»¸»²½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£ÍÉ¤ì¤ëµ¨Àá¡¦½Õ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤¹±þ±ç¥í¥Ã¥¯¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ç¤Ï¤Î¤ó¤¬³ØÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÀÄ½Õ¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦¡£ÁÖ²÷¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢½Õ¤Î³ëÆ£¤ä´õË¾¤ò¶«¤Ö¤Î¤ó¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂª¤¨¤¿MV¤Ï¡¢½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜMV¤ÏÀÄ½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë·³»ÊÂó¼Â»á¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡£
²»¸»¤Ï1·î25¡ÊÅÚ¡Ë0»þ¤è¤ê³Æ¼ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡¢MV¤Ï1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¤Ë¤Î¤óofficial YouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËZepp Haneda¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Î¤ó½é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖNON Valentine Live 2025 "bitter is better"¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤¬ËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Î¤ó¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¤¥Ö¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤È¤Ò¤°¤Á¤±¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î½Õ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤ä¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯²»¸»¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤MV¤È°ì½ï¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¹¬´¶¡£ÀÄ½Õ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï³°Â¦¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤¿¡¢ÀÄ½ÕÇúÁö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
NON Valentine Live 2025 "bitter is better"
2025Ç¯2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë Zepp Haneda
OPEN 17:00 / START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¡§
1F»ØÄêÀÊ ¡ï8000¡ÊÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ¡Ë
2F»ØÄêÀÊ ¡ï7000¡ÊÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ¡Ë
U25³ä \4000¡ÊÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ¡Ë
¢¨ÅöÆü·ôÈÎÇä»þ¤Ï¡ï500¥¢¥Ã¥×
¢¨U25³ä¤Ï1F»ØÄêÀÊ¤Î¤ß
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§1/11¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¡ãe+>
https://eplus.jp/non/
<¤Ô¤¢¡ä
https://w.pia.jp/t/non-t25/
¡ã¥í¡¼¥½¥ó¡ä
https://l-tike.com/non/
L¥³¡¼¥É73218
¼çºÅ¡§KAIWA¡ÊRE¡ËCORD
´ë²è¡¦À©ºî¡§KAIWA¡ÊRE¡ËCORD / ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Õ゙¥Þ¥ó¥Õ゚¥í¥¿゙¥¯¥·¥ç¥ó
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Õ゙¥Þ¥ó 03-3499-6669 ·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00~16:00
¢¨¥È゙¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä/7ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨¸ø±éÅöÆü¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«゙¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤à»ö¤«゙¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Æ゙¡¢Í½¤á¤³゙Î»¾µ¤¯¤¿゙¤µ¤¤
¢¨±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç°Ê³°¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢ãU25¥Á¥±¥Ã¥ÈÃí°Õ»ö¹à¢ä
ÅöÆü¤³゙Ç¯Îð¤«゙³ÎÇ§¤Æ゙¤¤ë¸øÅª¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤¿゙¤µ¤¤¡£ ÅöÆü¤Ë25ºÐ°Ê²¼¤Æ゙¤¢¤ë¤³¤È¤«゙³ÎÇ§¤Æ゙¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê²Á¤È¤Îº¹³Û¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£