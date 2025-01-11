¹¾¸Í»þÂå¡¢µÈ¸¶Í·³Ç¤Ç³èÌö¤·¤¿¡ÖÃË·Ý¼Ô¡×¤È¤Ï¡©¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¸ÞÍÕ¾¾¡Ù¤è¤ê¤½¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¾Ò²ð¡ÚÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û
¹¾¸Í»þÂå¡¢Å·²¼¸æÌÈ¤Î¿§Î¤¤È¤·¤ÆÌ¾½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈ¸¶Í·³Ç¡£
Í·³Ô¤À¤«¤éÍ·½÷¤¬¼çÌò¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈ¸¶¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬Å·ÌÀ4Ç¯(1786Ç¯)¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¸ÞÍÕ¾¾(¤è¤·¤ï¤é¤µ¤¤¤±¤ó¡¦¤´¤è¤¦¤Î¤Þ¤Ä)¡Ù¤«¤é¡¢ÃË·Ý¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÃË·Ý¼Ô¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÈ¸¶ºÙ¸«¤È¤Ï¡©ÃË·Ý¼Ô¤È¤Ï¡©
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºµÈ¸¶ºÙ¸«(¤è¤·¤ï¤é¤µ¤¤¤±¤ó)¤È¤Ï²¿¤«´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢µÈ¸¶Í·³Ô¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡£¸½Âå¤Ç¸À¤¨¤ÐÉ÷Â¯¾ðÊó»ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤É¤ó¤ÊÍ·½÷¤¬¤¤¤ë¤«¡¢µÈ¸¶Í·³Ô¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬ÄÕ²°½Å»°Ïº(¤Ä¤¿¤ä ¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦)¡£µÈ¸¶ºÙ¸«¤ò¥¥Ã¥«¥±¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ³¦¤ËÂæÆ¬¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÃ¤òÌá¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëÃË·Ý¼Ô¤Î¾Ò²ðÍó¤Ï¸åÈ¾¡£½÷·Ý¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½÷·Ý¼Ô¤Ã¤Æ¡¢Í·½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤Ï·Ý¼Ô¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢·Ý¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤â¿È¤ÏÇä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÖÃË·Ý¼Ô¤È¤ÏÃË¾«(±¢´Ö)¤Î¤³¤È¤«¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ(´üÂÔ¤·¤Æ¡©)¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÌÊª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÃË·Ý¼Ô¤¿¤Á¤¬µÈ¸¶Í·³Ô¤Ç¤É¤ó¤Ê·Ý¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃË·Ý¼Ô¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¸ÞÍÕ¾¾¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÃË·Ý¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤À¤ÈÃ¯¤¬²¿¤Î·Ý¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¸ÞÍÕ¾¾¡Ù¤è¤ê¡¢ÃËéº¼ÔÇ·Éô¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢³Æ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¸Â¤ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½½À£¸«Íö½§¡Ê¤Þ¤¹¤ß ¤é¤ó¤·¤å¤¦¡Ë½½À£¸«Íö¼¨¡Ê¤Þ¤¹¤ß ¤é¤ó¤·¡Ë½½À£¸«Åì½§¡Ê¤Þ¤¹¤ß ¤È¤¦¤·¤å¤¦¡Ë
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£¤¿¤À¤··ÝÌ¾¤ÎÉÄ»ú¤«¤é¡¢¾ôÎÜÍþ¡Ö²ÏÅìÀá¡×¤ÎÌ¾À×¡¦½½À£¸«²ÏÅì¤Î°ìÌç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»³É§È¾Æó¡Ê¤ä¤Þ¤Ó¤³ ¤Ï¤ó¤¸¡Ë»³É§Æ£Æó¡Ê¤ä¤Þ¤Ó¤³ ¤È¤¦¤¸¡Ë
¢¨¤³¤Á¤é¤â³Æ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£¡Ö²ÏÅìÀá¡×»°Ì£ÀþÊý¤ÎÌ¾À×¡¦»³É§¸»»ÍÏº¤Î°ìÌç¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ãºÊÏ©µÜ¸ÅÂÀÉ×¡Ê¤¢¤Å¤Þ¤¸ ¤ß¤ä¤³¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨¾ôÎÜÍþ¤ÎÂÀÉ×¡Ê¸ì¤ê¼ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾À×¤¬½±Ì¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¿ÂåÌÜ¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½ÕÉÙ»ÎÎ¦±üÂÀÉ×¡Ê¤Ï¤ë¤Õ¤¸ ¤à¤Ä¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£¤½¤Î·ÝÌ¾¤«¤éÎ¦±ü¹ñ(¸½Âå¤ÎÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç4¸©)¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÙÌÚËÁ±ÂÀÉ×¡Ê¤È¤ß¤ ¤Ö¤¼¤ó¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨¾ôÎÜÍþ¡ÖÉÙËÜÀá¡×¤ÎÌ¾À×¡¦ÉÙËÜËÁ°ÂÀÉ×¡ÊÆóÂåÌÜ¡Ë¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹(ÉÙÌÚ¤ÏÉÙËÜ¡¢ËÁ±¤ÏËÁ°¤Î¸í»ú¤«)¡£¾ïÈ×ÄÅ°ÂÏÂÂçÉ×¡Ê¤È¤¤ï¤Å ¤¢¤ó¤Ê¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£¾ôÎÜÍþ¡Ö¾ïÈØÄÅÀá¡×¤ÎÌ¾À×¡¦¾ïÈØÄÅÊ¸»úÂÀÉ×¤Î°ìÌç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ÂÏÂ¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¹¡£¾ïÈ×ÄÅÂçÏÂÂçÉ×¡Ê¤È¤¤ï¤Å ¤ä¤Þ¤È¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨¤³¤Á¤é¤â¾ïÈØÄÅ°ìÌç¡£·ÝÌ¾¤«¤é¡¢ÂçÏÂ¹ñ(ÆàÎÉ¸©)½Ð¿È¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÙËÜ²Ã²ìÏ©ÂçÉ×¡Ê¤È¤ß¤â¤È ¤«¤¬¤¸¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£ÉÙËÜËÁ°ÂÀÉ×¤Î°ìÌç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ï²Ã²ì¹ñ(ÀÐÀî¸©ÆîÉô)¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¾¸«Ö¿ÆÁ¼£¡Ê¤Ê¤ß¤µ¤ ¤È¤¯¤¸¡Ë
¢¨Ëü±ä2Ç¯¡Ê1861Ç¯¡ËÃæÂ¼ºÂ¡Ö´é¸«À¤ÈÖÉÕ¡×¤ËÆ±À«Æ±Ì¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»þÂå¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âå¡¹½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä»±©²°Î¤·Ä¡Ê¤È¤Ð¤ä ¤ê¤±¤¤¡Ë
¢¨ÌÕ¿Í¡£À«¤Ï¸ÎÂô(¤³¤¶¤ï¡©)¡¢ÊÌÌ¾¤òÄ»±©²°Î¤·Ë(ÆÉ¤ßÆ±¤¸)¤È¤â¡£2ÂåÌÜÄ»±©²°Î¤Ä¹¡ÊÄ¹±´Ë¸åÀá¤Î»°Ì£ÀþÊý¤òÌ³¤á¤ëÌ¾À×¡Ë¡£(1797Ç¯)¤Ë½±Ì¾¡¢(1820Ç¯)¤´¤í¤Þ¤Ç³èÆ°¤ÎµÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾¸«Ö¿Ê¼½õ¡Ê¤Ê¤ß¤µ¤ ¤Ø¤¤¤¹¤±¡Ë
¢¨Ê¸²½2Ç¯¡Ê1805Ç¯¡ËÃæÂ¼ºÂ¡Ö´é¸«À¤ÈÖÉÕ¡×¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬¤ß¤¨¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÅö¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¾¸«Ö¿»ÔÂÀ¡Ê¤Ê¤ß¤µ¤ ¤¤¤Á¤¿¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£Ì¾¸«Ö¿È¬¸ÞÏº¡Ê¤Ê¤ß¤µ¤ ¤Ï¤Á¤´¤í¤¦¡Ë
¢¨Ëü±ä2Ç¯¡Ê1861¡ËÃæÂ¼ºÂ¡Ö´é¸«À¤ÈÖÉÕ¡×¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â½±Ì¾¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²®¹¾Æ£Ê¼±Ò¡Ê¤ª¤®¤¨ ¤È¤¦¤Ù¤ñ¡Ë
¢¨´îÂ¿Àî²ÎËû¤ÎÉâÀ¤³¨¡ÖÀÄÏ°¿ÎÏÂ²Å½÷·Ý¼ÔÇ·Éô ÉÍ²»Æ¬Î¤¤ÎÆø¤Ò¡×¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ°ì¿ÍÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢³¨¤âÍÙ¤ë»°¿Í¤Î½÷À¤ò¸å¤í¤«¤éÂç¤¤ÊÂý¤¬¤Î¤¾¤¯¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢¹¥¿§¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£²®¹¾Æ£¼£¡Ê¤ª¤®¤¨ ¤È¤¦¤¸¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£²®¹¾Æ£Ê¼±Ò¤ÈÆ±Ìç¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²®¹¾¾¾Â¢¡Ê¤ª¤®¤¨ ¤Þ¤Ä¤¾¤¦¡Ë
²®¹¾¾¾Â¢¡Ê±¦²¼¡Ë¡£´îÂ¿Àî²ÎËûÉ®
¢¨´îÂ¿Àî²ÎËû¤ÎÉâÀ¤³¨¡Ö²®¹¾¾¾Â¢ Êö ¤¤¤È¡×¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²®¹¾Æ£»°¡Ê¤ª¤®¤¨ ¤È¤¦¤¾¤¦¡Ë²®¹¾Æ£Â¢¡Ê¤ª¤®¤¨ ¤Õ¤¸¤¾¤¦¡Ë
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£ÆÉ¤ß¤Ï¤¢¤¨¤Æ°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆ±°ì¿ÍÊª¤ÎÉ½µ¤æ¤ì¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²®¹¾Ê¸»°¡Ê¤ª¤®¤¨ ¤Ö¤ó¤¾¤¦¡Ë
¢¨Ä»µïÀ¶Ä¹¤ÎÉâÀ¤³¨¡ÖÀÄÏ°¿ÎÏÂ²Å¿Ô µþÄ®ÆóÃúÌÜ¡×¤Ë»°¸¹(»°Ì£Àþ)²®¹¾Ê¸»°¡¡¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÝËÜÎÏÂÀÉ×¡Ê¤¿¤±¤â¤È ¤ê¤¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨µÁÂÀÉ×¤ÎÁÄ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÃÝËÜµÁÂÀÉ×¤Î°ìÌç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¹ÌçËüÎ¤¡Ê¤Ê¤¬¤È ¤Ð¤ó¤ê¡Ë
¼Ò³ÚºØËüÎ¤¡ØÂçÄÌ°ìÀ£³ÇÃãÈÖ¡Ê¤¤¤¤Á¤ç¤ó¤Â¤ç¤ó¤¯¤ë¤ï¤Î¤Á¤ã¤Ð¤ó¡Ë¡Ù(ÅìµþÅÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û½êÂ¢)¹ñ½ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
¢¨Öó´Ö(¤Û¤¦¤«¤ó¡¢ÂÀ¸Ý»ý¤Á)¤Ç¡¢µººî¼Ô¡¦¼Ò³ÚºØËüÎ¤¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£²«É½»æ¡ØÂçÄÌ°ìÀ£³ÇÃãÈÖ¡Ù¡ØÅçÂæÌÜÀµ·î¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîÂô±É¼£¡Ê¤Î¤¶¤ï ¤¨¤¤¤¸¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£À¤ÏÃ¿Í¤ÎÌîÂôÊ¿¼£¤È°ìÂ²¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª(¸íµ)¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âçºä²°¸ÞÃú¡Ê¤ª¤ª¤µ¤«¤ä ¤´¤Á¤ç¤¦¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£´Á»úÉ½µ¤Ï¸ÞÄ®¤È¤â¡£Âçºä½Ð¿È¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Âç»§ËàÌÜµÈ¡Ê¤ª¤ª¤¶¤Ä¤Þ ¤á¤¤Á¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£¸Å¾ôÎÜÍþ¡ÖÂç»§Ëà¡Ê¤ª¤ª¤¶¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡Ë¡×¤ÎÂÀÉ×¤«¡£Âç»§Ëà¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤¶¤Ä¤Þ¡×¤Ç¤¹¡£»ÔÀîÄ¹Æó¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï ¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£»°Ì£»ÒÍøÈ¬¡Ê¤·¤ã¤ß¤¹ ¤ê¤Ï¤Á¡Ë
¢¨Öó´Ö¡£¾ÜºÙ¤Ê»öÀÓ¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¡£¤³¤ó¤Ñ¤ëÊ¿µÈ¡Ê¶â½Õ¡©¤Ø¤¤¤¤Á¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£Ç½³Ú¤Î¶â½ÕÎ®¤È²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¡Á¤²°²ÅµÈ¡Ê¤Õ¤¯¤Þ¤¹¤ä ¤«¤¤Á¡Ë
¢¨¾ÜºÙÉÔÌÀ¡£ÁÚéº¼Ô¡¡ÃÝËÜ´äÂÀÉ×¡Ê¤¿¤±¤â¤È ¤¤¤ï¤À¤æ¤¦¡Ë
¢¨·Ý¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁíÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÃÝËÜµÁÂÀÉ×¤Î°ìÌç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤ÏÃÌò¡¡ÌîÂôÊ¿¼£¡Ê¤Î¤¶¤ï ¤Ø¤¤¤¸¡Ë
¢¨·Ý¼Ô¤¿¤Á¤òÀ¤ÏÃ(¼êÇÛ¤Ê¤É)¤¹¤ëÃ´Åö¼Ô¡£Àè¤Û¤É¤ÎÌîÂô±É¼£¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤ÏÄÕ²°½Å»°Ïº¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¸ÞÍÕ¾¾¡Ù¤ËÌ¾Á°¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃË·Ý¼Ô¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË·Ý¼Ô¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÖó´Ö¤ä±¢´Ö¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»°Ì£Àþ¤ä±´¤Ê¤É¤Î·Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ±ãÀÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼Ô¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¤â¡¢Èà¤é¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û Â¢¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¸ÞÍÕ¾¾¡Ù¹ñ½ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÃË·Ý¼Ô°ìÍ÷¡Ê¹Æ¡Ë