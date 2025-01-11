65ºÐ¤Ç¤â70ºÐ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¸µÅìÂç¶µ¼ø¤Î90ºÐ¸½Ìò°å»Õ¤¬Ž¢¥è¥Ü¥è¥Ü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤³¤³¤¬Ê¬¤«¤ìÌÜŽ£¤È¤¤¤¦Ç¯Îð
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÞÌÐÈ¥¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·²÷Ï·½Ñ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£75ºÐ°Ê¹ß¤Ï¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÁý¤¨¤ë
»ä¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¹üÁÆò¢¾É(¤³¤Ä¤½¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦)¤Î¤Û¤«¤Ë¤â75ºÐ¤ò¶¤ËÊÑ¤ï¤ëÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤ë·ì´É¾ã³²¡¢À°·Á³°²Ê¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¤¤¨¤Ð¹øÉôÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤äÊÑ·ÁÀ¤Î¸Ô´ØÀá¤ä¤Ò¤¶¤Î´ØÀá¾É¤Ê¤É¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦·ì´É¤äÂ¡´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ¤Îµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Í×²ð¸î¡¦Í×»Ù±ç¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤½¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¡¢ÃæÇ¯´ü¤ÏÈîËþ¤¬¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£¿ô¤ÎÉÂµ¤¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¼£ÎÅ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤âµ¯¤³¤ë¡£
¢£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È´°Á´¤Ë¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢Í×²ð¸î¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¾å¤¬¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢75ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼£ÎÅ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð²óÉü¤·¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ËÌá¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤âÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÂµ¤¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë75ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â²óÉü¤»¤º¡¢È¿ÂÐ¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Í×²ð¸î¤ä»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÎð¼ÔÆÃÍ¤Î¿ÈÂÎÅª¤Ê¾õÂÖ¤ò´Õ¤ß¡¢¹â·ì°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¹ß°µÌÜÉ¸¤¬¤ä¤ä´Ë¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Ç¤â·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¼£ÎÅ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤Ë±þ¤¸¤¿¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ËÈ¼¤¦¹â·ìÅü¤Ï¡¢65¡Á74ºÐ¤Ç¤Ï¿´Â¡¤ä·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹â·ìÅü¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤Ï74ºÐ°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ÚÅÙ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¡£»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢65¡Á74ºÐ¤Ç¤ÏLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î´§Æ°Ì®¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢70ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤È´§Æ°Ì®¼À´µ¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ï´ØÏ¢À¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÊó¹ð¤¬Â¿¤¤¡£
¢£65¡Á74ºÐ¤ò¡Ö½Ú¹âÎð¼Ô¡×¡¢75ºÐ°Ê¾å¤ò¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤ÈÄêµÁ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë75ºÐ¤ò¶¤Ë¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Î»ÅÊý¤äÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢75ºÐ¤ò¶¤ËÏ·²½¤¬µÞ²ÃÂ®¤Ç¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯³Ø²ñ¡¦ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñ¤¬Äó¾§¤·¤¿65¡Á74ºÐ¤ò¡Ö½Ú¹âÎð¼Ô¡×¡¢75ºÐ°Ê¾å¤ò¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Îº¬µò¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¤Ê¤¼65ºÐ°Ê¾å¤ò¹âÎð¼Ô¤Î´ð½à¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ë¡¢¥É¥¤¥ÄÄë¹ñ¤Ç¹ñÌ±¤ËÇ¯¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¹ñ¤ÎºËÁê¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾åÄ¹À¸¤¤·¤ÆÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¡¢65ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤òÀßÄê¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£100Ç¯¤Î¤Î¤Á¡¢¤½¤ÎÆ±¤¸Ç¯Îð¤¬¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤Î´ð½à¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬·ò¤ä¤«¤ËÏ·¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤òyoung-old¤Èold-old¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤¿¡£
¢£·ò¤ä¤«¤ËÏ·¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤á¼ê
young-old¤Ï¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤äÀ¯¼£Åª³èÆ°¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ç¤Î³èÆ°ÅÙ¤¬¹â¤¤¹âÎð¼Ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤À¤±¤ì¤ÉÀ¸³èÍÍ¼°¤Ï¼ã¤¤¿Í¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æold-old¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Êµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Î³èÆ°ÅÙ¤¬Äã¤¤¿Í¤ò¤µ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¿²¤¿¤¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³èÆ°ºîÇ½ÎÏ¡ÊADL¡Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¡¢ÃÎÅª¤Ê³èÆ°¤Ê¤É¤¬¾ã³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¡ÖÇ¯Îð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÈÂÎµ¡Ç½¤äÀ¸³è¤âÏ·¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
¤³¤Î³µÇ°¤Ï¡¢¡Ö½Ú¹âÎð¼Ô¡×¤È¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢old-old¤Ï75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÂ¿¤¯¡¢young-old¤Ï65¡Á74ºÐ¤Î¿Í¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âyoung-old¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿´¿È¤ÎÏ·²½¤¬Ãø¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤òoldest-old¤È¤·¡¢old-old¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï85ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤ËÂ¿¤¤¡£
¢£·ò¹¯¤ÈÍ×²ð¸î¤ÎÃæ´Ö¤ÎÃÊ³¬¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ï²ÄµÕÀ¤¬
¿ÈÂÎÅª¤Êµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤äÉÂµ¤¤Î¤Ê¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÀáÌÜ¤ò¡Ö75ºÐ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¹âÎð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸Ä¿Íº¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¼ñÌ£¤ä±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤ÆÆþ±¡¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¿Í¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Î¿Í¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¡£
·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÈÍ×²ð¸î¤Î¾õÂÖ¤Î¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´Ö¤ÎÃÊ³¬¤ò¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¡£²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¿È¤¬¿ê¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È·ò¹¯¤äQOL¤Ë¾ã³²¤ÎÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¡£²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Ê¿ÈÂÎÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀº¿ÀÅª¤Êµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢Í×²ð¸î¤ä»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡Ö²ÄµÕÀ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸µ¤ËÌá¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤â¤¢¤ë¡£Áá´ü¤Ëµ¤¤Å¤¡¢±ÉÍÜ¤ä±¿Æ°¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î¿Ê¹Ô¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÏ·²½¡×¤È¤Ï½¤ÉüÉÔÇ½¤Ê¤â¤Î¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§4¤Ä
¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¸µ¤ËÌá¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÏ·²½¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ï·²½¤È¤Ï¡ÖÀ®½Ï´ü°Ê¹ß¡¢¸ÄÂÎ¤Îµ¡Ç½¤¬°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÄã²¼¤·¡¢À¸ÂÎÆâÉô¤Î´Ä¶¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï·²½¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤òµó¤²¤ë¡£
¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÙ¤¤¡¦Áá¤¤¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬Èò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¢´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
£²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢°ìÅÙµ¯¤³¤ë¤È¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤
¤µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë
¼ã¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤Îµ¡Ç½¤Ë²¿¤é¤«¤Î¾ã³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢½¤Éü¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½¤Éü¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ï·²½¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÇ¤âÁá¤¯¸½¤ì¤ä¤¹¤¤Ï·²½¸½¾Ý¤Ï¡ÖÏ·´ã¡×¡Ö²ÃÎðÀÆñÄ°¡×
¼ã¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÂÎ¤Îµ¡Ç½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¡´ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¡¢Ï·²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë¸½¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤ä¾É¾õ¤¬¡ÖÏ·²½¸½¾Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËºÇ¤âÁá´ü¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤Ï·²½¸½¾Ý¤¬¡¢ÌÜ¤È¼ª¤Ëµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶á¤¯¤ÎÊª¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡ÖÏ·´ã¡×¤ä¡¢¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¡Ö²ÃÎðÀÆñÄ°¡×¤Ê¤É¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ëºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
ÀÞÌÐ È¥¡Ê¤ª¤ê¤â¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë
°å»Õ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¹üÁÆò¢¾ÉºâÃÄÍý»öÄ¹¡¢ÅìµþÅÔ·ò¹¯Ä¹¼÷°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾ÍÀ±¡Ä¹¡£1935Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢86Ç¯ÅìÂç°å³ØÉôÏ·Ç¯ÉÂ³Ø¶µ¼¼¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£Ï·Ç¯°å³Ø¡¢¤È¤¯¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥àÂå¼Õ¤ä¹üÁÆò¢¾É¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤È¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñÍý»öÄ¹¡Ê95¡Á2001Ç¯¡Ë¤âÌ³¤á¤¿¡£ÅìÂçÂà´±¸å¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÏ·¿Í°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼±¡Ä¹¤ä·ò¹¯²Ê³ØÂç³Ø³ØÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë½µ4Æü¶ÐÌ³¤¹¤ë¡£
----------
¡Ê°å»Õ ÀÞÌÐ È¥¡Ë