キヤノンが1位と2位を独占！ 今売れてるミラーレス一眼TOP10 2025/1/11
「BCNランキング」2024年12月30日〜2025年1月5日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
4位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
5位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
5位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
7位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
8位 LUMIX G100 標準ズームレンズ トライポッドグリップ付属
DC-G100V-K（パナソニック）
9位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
10位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
4位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
5位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
5位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
7位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
8位 LUMIX G100 標準ズームレンズ トライポッドグリップ付属
DC-G100V-K（パナソニック）
9位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
10位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。