¡ã´èÄ¥¤ì¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¡ª¡ä¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ
Â¿¤¯¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ë¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀèÆü¡¢¥¹ー¥Ñー¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤¬¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÂçÀ¸É÷¤Î2¿ÍÁÈ¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥Ñー¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÈÌîºÚ¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä
²¿ÅÙ¤â¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿½÷»ÒÂçÀ¸2¿Í¤Î»Ñ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡¢2¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤Î¼çÉØ¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤¬ÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»ä¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢²¿¤À¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§KIUI
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kumi.M
ÊÝ°é»ÎÎò25Ç¯¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î½¤Íå¾ì¡¢¥Ð¥È¥ë¤òÂ¿¿ôÌÜ·â¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¼çÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¡¦°é»ù¡¦²Ç¸ÈÌäÂê¤Ê¤É¤ò¡¢Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¹É®¤¹¤ë¡£