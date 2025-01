女優の土屋太鳳(29)が11日、自身のインスタグラムを更新。米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊で発生した山火事について思いをつづった。

ロサンゼルス西部や北部近郊で現地時間7日午前(日本時間8日)に発生した山火事で、地元消防は5人が死亡したと発表。地元紙によると、住宅など2000棟以上が焼失した。近郊では少なくとも4カ所以上で火災が発生。高級住宅街パシフィック・パリセーズでは、多くの住宅が焼け落ちる様子が伝えられている。

この日、青空の写真とともに、英語で「I heard about the fires on the news.I don’t know what to say…」(ニュースで火事のことを聞いた。何と言えばいいのかわからない...」とメッセージを投稿。

続けて「I hope things will settle down soon.Please stay safe.」(早く状況が落ち着くことを願っています。どうか安全でいてください)と願いをつづった。