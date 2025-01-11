

●今週の業種別騰落率ランキング



※1月10日終値の12月30日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 1 業種 値下がり： 32 業種

東証プライム：1641銘柄 値上がり： 231 銘柄 値下がり：1402 銘柄 変わらず他： 8 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 銀行業(0278) +0.64 千葉興 <8337> 、九州ＦＧ <7180> 、三菱ＵＦＪ <8306>

２. 精密機器(0268) -0.28 理計器 <7734> 、マニー <7730> 、長野計器 <7715>

３. その他製品(0269) -0.67 パイロット <7846> 、バンナムＨＤ <7832> 、フルヤ金属 <7826>

４. 繊維製品(0255) -0.72 小松マテーレ <3580> 、富士紡ＨＤ <3104> 、クラボウ <3106>

５. 鉱業(0252) -1.01 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

６. 電気機器(0266) -1.07 オムロン <6645> 、デンヨー <6517> 、ＯＫＩ <6703>

７. 機械(0265) -1.33 三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、ＩＨＩ <7013> 、日東工器 <6151>

８. サービス業(0283) -1.79 ＧＭＯインタ <4784> 、ナガワ <9663> 、ディーエヌエ <2432>

９. パルプ・紙(0256) -1.90 トーモク <3946> 、ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880>

10. 石油・石炭(0259) -1.90 ニチレキＧ <5011> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

11. 金属製品(0264) -1.96 ＲＳテクノ <3445> 、三協立山 <5932> 、パイオラック <5988>

12. 非鉄金属(0263) -2.23 東邦鉛 <5707> 、リョービ <5851> 、大阪チタ <5726>

13. 空運業(0273) -2.27 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

14. 陸運業(0271) -2.41 丸全運 <9068> 、富士急 <9010> 、ＪＲ東海 <9022>

15. ゴム製品(0260) -2.52 オカモト <5122> 、住友理工 <5191> 、ニッタ <5186>

16. 倉庫・運輸(0274) -2.65 トランシティ <9310> 、中央倉 <9319> 、日新 <9066>

17. 情報・通信業(0275) -2.69 ＫＬａｂ <3656> 、Ｆスターズ <3687> 、ラクスル <4384>

18. 不動産業(0282) -2.76 宮越ＨＤ <6620> 、パーク２４ <4666> 、いちご <2337>

19. ガラス・土石(0261) -2.77 板硝子 <5202> 、ノリタケ <5331> 、カーボン <5302>

20. 化学(0257) -2.83 アクシージア <4936> 、大阪ソーダ <4046> 、一工薬 <4461>

21. 水産・農林業(0251) -3.04 ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>

22. 証券・商品(0279) -3.17 いちよし <8624> 、アイザワ証Ｇ <8708> 、ＦＰＧ <7148>

23. 医薬品(0258) -3.25 ペプドリ <4587> 、ゼリア新薬 <4559> 、持田薬 <4534>

24. 鉄鋼(0262) -3.25 エンビプロ <5698> 、東京鉄 <5445> 、日本製鉄 <5401>

25. 食料品(0254) -3.40 サッポロＨＤ <2501> 、キッコマン <2801> 、キユーピー <2809>

26. 建設業(0253) -3.49 ＹＴＬ <1773> 、福田組 <1899> 、東建コーポ <1766>

27. 小売業(0277) -3.60 ハローズ <2742> 、大黒天 <2791> 、ギフトＨＤ <9279>

28. 電気・ガス(0270) -4.53 レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、大ガス <9532>

29. その他金融業(0281) -4.77 アイフル <8515> 、東京センチュ <8439> 、ネットプロ <7383>

30. 輸送用機器(0267) -4.97 日野自 <7205> 、ヨロズ <7294> 、ジャムコ <7408>

31. 海運業(0272) -5.20 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>

32. 卸売業(0276) -5.47 アズワン <7476> 、フルマルＨＤ <7128> 、トラスコ中山 <9830>

33. 保険業(0280) -6.66 東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、Ｔ＆Ｄ <8795>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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