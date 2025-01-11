　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※1月10日終値の12月30日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　 1 業種　　値下がり：　32 業種
　　　東証プライム：1641銘柄　　値上がり： 231 銘柄　　値下がり：1402 銘柄　　変わらず他：　 8 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 銀行業(0278)　　　　 +0.64 　千葉興 <8337> 、九州ＦＧ <7180> 、三菱ＵＦＪ <8306>
２. 精密機器(0268)　　　 -0.28 　理計器 <7734> 、マニー <7730> 、長野計器 <7715>
３. その他製品(0269)　　 -0.67 　パイロット <7846> 、バンナムＨＤ <7832> 、フルヤ金属 <7826>
４. 繊維製品(0255)　　　 -0.72 　小松マテーレ <3580> 、富士紡ＨＤ <3104> 、クラボウ <3106>
５. 鉱業(0252)　　　　　 -1.01 　Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605>
６. 電気機器(0266)　　　 -1.07 　オムロン <6645> 、デンヨー <6517> 、ＯＫＩ <6703>
７. 機械(0265)　　　　　 -1.33 　三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、ＩＨＩ <7013> 、日東工器 <6151>
８. サービス業(0283)　　 -1.79 　ＧＭＯインタ <4784> 、ナガワ <9663> 、ディーエヌエ <2432>
９. パルプ・紙(0256)　　 -1.90 　トーモク <3946> 、ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880>
10. 石油・石炭(0259)　　 -1.90 　ニチレキＧ <5011> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
11. 金属製品(0264)　　　 -1.96 　ＲＳテクノ <3445> 、三協立山 <5932> 、パイオラック <5988>
12. 非鉄金属(0263)　　　 -2.23 　東邦鉛 <5707> 、リョービ <5851> 、大阪チタ <5726>
13. 空運業(0273)　　　　 -2.27 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
14. 陸運業(0271)　　　　 -2.41 　丸全運 <9068> 、富士急 <9010> 、ＪＲ東海 <9022>
15. ゴム製品(0260)　　　 -2.52 　オカモト <5122> 、住友理工 <5191> 、ニッタ <5186>
16. 倉庫・運輸(0274)　　 -2.65 　トランシティ <9310> 、中央倉 <9319> 、日新 <9066>
17. 情報・通信業(0275)　 -2.69 　ＫＬａｂ <3656> 、Ｆスターズ <3687> 、ラクスル <4384>
18. 不動産業(0282)　　　 -2.76 　宮越ＨＤ <6620> 、パーク２４ <4666> 、いちご <2337>
19. ガラス・土石(0261)　 -2.77 　板硝子 <5202> 、ノリタケ <5331> 、カーボン <5302>
20. 化学(0257)　　　　　 -2.83 　アクシージア <4936> 、大阪ソーダ <4046> 、一工薬 <4461>
21. 水産・農林業(0251)　 -3.04 　ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>
22. 証券・商品(0279)　　 -3.17 　いちよし <8624> 、アイザワ証Ｇ <8708> 、ＦＰＧ <7148>
23. 医薬品(0258)　　　　 -3.25 　ペプドリ <4587> 、ゼリア新薬 <4559> 、持田薬 <4534>
24. 鉄鋼(0262)　　　　　 -3.25 　エンビプロ <5698> 、東京鉄 <5445> 、日本製鉄 <5401>
25. 食料品(0254)　　　　 -3.40 　サッポロＨＤ <2501> 、キッコマン <2801> 、キユーピー <2809>
26. 建設業(0253)　　　　 -3.49 　ＹＴＬ <1773> 、福田組 <1899> 、東建コーポ <1766>
27. 小売業(0277)　　　　 -3.60 　ハローズ <2742> 、大黒天 <2791> 、ギフトＨＤ <9279>
28. 電気・ガス(0270)　　 -4.53 　レノバ <9519> 、東電ＨＤ <9501> 、大ガス <9532>
29. その他金融業(0281)　 -4.77 　アイフル <8515> 、東京センチュ <8439> 、ネットプロ <7383>
30. 輸送用機器(0267)　　 -4.97 　日野自 <7205> 、ヨロズ <7294> 、ジャムコ <7408>
31. 海運業(0272)　　　　 -5.20 　川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
32. 卸売業(0276)　　　　 -5.47 　アズワン <7476> 、フルマルＨＤ <7128> 、トラスコ中山 <9830>
33. 保険業(0280)　　　　 -6.66 　東京海上 <8766> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、Ｔ＆Ｄ <8795>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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