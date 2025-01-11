¿·NISA¤ËŽ¢Á´Åê»ñŽ£¤è¤ê¾Íè¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¤¤¤ÞÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¢¤ª¥È¥¯¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¼Ìî¹¯É§¡Ø¶âÍø¤ÇÂ»¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¿Íµ¤FP¤¬¶µ¤¨¤ë¶âÍø¾å¾º»þÂå¤Î¡Ö¤ª¶â¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼é¤ê¡×¤È¡Ö¹¶¤á¡×¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¨¤ëÅê»ñ
¡Ú¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¡Û¡Ö¤ª¶â¤òÂß¤¹Â¦¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÄ·ô¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤ÊÅê»ñÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¡Ö¼é¤ê¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¡Ö¹¶¤á¡×¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¨¤ëÅê»ñÊýË¡¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Îµ¼Ô¡ÛÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÄ·ôÅê»ñ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ðËÜ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¡¢ºÄ·ô¤ÏºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¡Ö¹ñºÄ¡×¡¢¢¡Ö¼ÒºÄ¡×¡¢£¡Ö³°¹ñºÄ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¼ÒºÄ¤Ë¤â¸Ä¿Í¸þ¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äê´üÅª¤Ë¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡áÍøÂ©¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÄ·ô¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö¼ÚÍÑ½ñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡û¡û±ß¤òÍø»Ò¡û¡ó¤Ç¡ûÇ¯´ÖÂß¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
Âß¤·ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¸µËÜ¡Ê³ÛÌÌÁ´³Û¡Ë¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÝÍÃæ¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤ä1Ç¯¤´¤È¤Ë¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÍøÂ©¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÄ·ô¤ÎÍøÎ¨¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¥ì¡¼¥È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤½¤ì¤¬¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤Þ¤¿¡¢ºÄ·ô¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¿·µ¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¿·È¯ºÄ¡×¤È¡¢²áµî¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ»Ô¾ì¤ÇÎ®ÄÌ¤µ¤ì¤ë¡Ö´ûÈ¯ºÄ¡×¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¸Ä¿Í¸þ¤±¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·È¯ºÄ¤ÏÈ¯¹Ô»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÈ¯ºÄ¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¡Èºß¸Ë¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é¤òÇã¤¦¤Û¤¦¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÌÜÅö¤Æ¤Î¼ÒºÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¼ÒºÄ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¿¼Ìî¡Û¹ñºÄ¤â¼ÒºÄ¤â¡¢ÂçÈ¾¤Î¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤ÇÉáÄÌ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¿·È¯ºÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶ä¹Ô¤¬°·¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢³ô¼°¤Ê¤É¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ëºß¸Ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤ÎºÄ·ô¤Û¤É´ðËÜÅª¤Ë¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³ô¼°¤Î¿·µ¬¾å¾ì¡ÊIPO¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬ºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î¼ÒºÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Öºß¸Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤Ê¤ó¤«¡¢·ë¹½¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¿¼Ìî¡Û¼ÂºÝ¡¢¿·È¯ºÄ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤µ¤ó¤Ë¡Ö´ü´Ö5Ç¯´Ö¤ÇÍø²ó¤ê1¡ó°Ê¾å¤Î¼ÒºÄ¤¬½Ð¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£10Ç¯¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¾º
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Ûº£¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ð¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ê¼ÒºÄ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢±Ä¶È¤µ¤ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ºÄ·ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¿¼Ìî¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢ºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÆüËÜ¤Î¡Ö¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡×¤Î¾ì¹ç¡¢1Ëü±ß¤«¤éÇã¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ë¤Ï¡Ö¸ÇÄê¡¦3Ç¯¡×¡Ö¸ÇÄê¡¦5Ç¯¡×¡ÖÊÑÆ°¡¦10Ç¯¡×¤È¤¤¤¦3¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ÇÄê¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê·ÀÌó´ü´ÖÆâ¤ÎÍøÎ¨¡Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¥ì¡¼¥È¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÊÑÆ°¡¦10Ç¯¤ÏÈ¾Ç¯¤´¤È¤ËÍøÎ¨¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬Ç»¸ü¤Ê¤é¡ÖÊÑÆ°¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢10Ç¯¹ñºÄ¤Î¸½ºß¡Ê2024Ç¯12·î2Æü»þÅÀ¡Ë¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï1.075¡ó¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤¦¡Á¤ó¡¢100Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤Æ¤âÇ¯¤Ë1Ëü±ß¤Û¤É¤·¤«Ìã¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñ¾¦ÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤¦»×¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ç¤âÍøÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£ºâÌ³¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï1974Ç¯¤«¤é¤ÎËèÆü¤Î¶âÍø¿ä°Ü¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤ÎÇ¯Ëöº¢¤Þ¤Ç¤Ï¶âÍø0.1¡ó°Ê²¼¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¢£¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¡×¤¬¹ñºÄ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë?
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦¡ÖÃ¯¤¬Çã¤¦¤ó¤À⁉¡×¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤À¤«¤éÄã¶âÍø»þÂå¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íø¾å¤²¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÄ¬ÌÜ¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢10Ç¯Êª¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤¬1¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶âÍø1¡ó¤ÈÊ¹¤¯¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿å½à¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£1¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡ÛÎã¤¨¤Ð¹âÎð¼Ô¤È¤«¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï60Âå°Ê¾å¤¬ÂçÈ¾¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ñ»º±¿ÍÑÀè¤¬³ô¼°¤«¤éºÄ·ô¤Ë°Ü¤ê»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬º£¸å¤É¤ì¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡¢¤â¤·2¡óÂæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»ñ¶â¤Î¡ÈÂç°ÜÆ°¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Ûº£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢²áÅÏ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£1Ç¯¤Ç100Ëü±ß¤«¤é2Ëü4000±ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤º¤È¤â¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËºÄ·ô¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤Î¤ËÁª¤Ö¤Ù¤¾¦ÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Îã¤¨¤ÐÊÆ¹ñºÄ¤Ç¤¹¡£FRB¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤è¤êÂ¿¾¯ÍøÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¸µ¡Ê2024Ç¯12·î2Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç¤â½þ´Ô´ü¸Â10Ç¯¤Ç4.10¡óÁ°¸å¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ß·ú¤Æ¤Î¡Ö¸Ä¿Í¸þ¤±¼ÒºÄ¡×¤ÎÃæ¤Ë¤âÍøÎ¨3¡óÄ¶¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£100Ëü±ßÊ¬¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤â¤»¤º¤È¤âÇ¯´ÖÌó3Ëü±ß¡ÊÀÇ°ú¤¸å2Ëü4000±ßÄøÅÙ¡Ë¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢¸µËÜ¤â¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤¿¤·¤«¤Ë¡£Ç¯5¡ó¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÄ·ô¤Ç3¡ó¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î¡È²¼»Ù¤¨¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬10³ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò7¡Á8³ä¤Ë¸º¤é¤·¡¢2¡Á3³ä¤ÏºÄ·ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ»ñ¶â¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ê¤é5ÂÐ5¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ¾¦ÉÊ¤ò¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡ÛºÄ·ôÅê»ñ¡¢¾¯¤·¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª
¢£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñºÄ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤Á¤Ê¤ß¤Ë2024Ç¯¸½ºß¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍø¤Ï¥Ô¡¼¥¯·÷¤ËÃ£¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Ï4¡óÄøÅÙ¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï10Ç¯´Ö¤Ç40¡ó¡ÊÀÇ°ú¤¸åÌó36¡ó¡Ë¤Î¼ý±×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÅê»ñÌ¯Ì£¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤âÊÆ¹ñºÄ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¡ÖºÄ·ô¤ÎÍøÎ¨¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÊÆ¹ñ³ô¼°¤Ç4¡Á5¡ó¤Î±¿ÍÑ±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿º£¤ÏÊÆ¹ñºÄ¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇ¯¶âµ¡¹½¤Ê¤Éµð³Û»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï¡¢°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µð³Û»ñ¶â¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤«¤éºÄ·ô»Ô¾ì¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤¬¤ª¥¹¥¹¥á
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤Þ¤º¤ÏÊÆ¹ñºÄ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÆ¹ñºÄ¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤ËÍøÂ©¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡ÖÍøÉÕºÄ¡×¤È¡¢Íø»Ò¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤ï¤ê¤Ë³ÛÌÌ¶â³Û¤è¤ê³ä°ú¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¡Ê³ä°úºÄ¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬È¯¹Ô¤Î¿·È¯ºÄ¤È¡¢²áµî¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÈ¯ºÄ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñºÄ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤«¤éÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëµìÍè¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï´ûÈ¯ºÄ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÉÕºÄ¤è¤ê¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤ì¤ÏÅê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÍøÉÕºÄ¤È¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÊÝÍ´ü´ÖÃæ¤ËÍø»Ò¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò´°Á´¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¡ÖÄê´üÅª¤Ê¶âÍø¼ýÆþ¤òÆÀ¤ÆÀ¸³èÈñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÍøÉÕºÄ¤òÇã¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ç¡Ö²¿¤«¾Íè¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤Ç¤¤¤¤
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¾Íè¤ÎÌÜÅª¤È¤¤¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤ÐËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ò¶¡¤Î¶µ°é»ñ¶â¤È¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¶¡¤Î¿Ê³Ø»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Í¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»Ò¶¡¤¬0ºÐ¤Ê¤é¡¢¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÌó15Ç¯¸å¤ä¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤éÌó18Ç¯¸å¤ËËþ´ü¤Ë¤Ê¤ë¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏËþ´ü¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤½¤ó¤ÊÄ¹´ü´Ö¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤Ï¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¯Çã¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯¼õ¤±¼è¤ë¡×¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È³ÛÌÌ¶â³Û¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤È³ÛÌÌ¶â³Û¤Îº¹¤¬¡ÖÍø±×¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Íè¡¢¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Þ¤Ç¿²¤«¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤«¤éÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¢£15Ç¯¸å¡¢46Ëü±ß¤¬2ÇÜ¤Î90Ëü±ß¤Ë
¡Ú¿¼Ìî¡Û¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ÏÍøÉÕºÄ¡¢¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤È¤â¤Ë³ÛÌÌ²Á³Ê¤¬100¥É¥ëÃ±°Ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤¦²Á³Ê¤Ï³ÛÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö87.12¡ó¡×¤ä¡Ö95.55¡ó¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÛÌÌ¤¬100¥É¥ë¤Ê¤é¡¢87¥É¥ë12¥»¥ó¥È¤ä95¥É¥ë55¥»¥ó¥È¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ1¥É¥ë¡á150±ß¤Ê¤É¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬Äó¼¨¤¹¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ò³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤ÏºÇÄã¹ØÆþ¶â³Û¤¬1000¥É¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤Ç¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¿¼Ìî¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢¡Ö´ü´Ö15Ç¯¡×¤Î¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤ò¡Ö¹ØÆþÃ±²Á51.08¡×¤Ç6000¥É¥ëÊ¬¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï1¥É¥ë150±ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢6000¥É¥ë¡ß51.08¡ó¡ß150±ß¤Ç¡¢Ìó46Ëü±ß¤¬¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò15Ç¯´ÖÊÝÍ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ê¤é½þ´Ô»þ¤Ë90Ëü±ß¡ÊÀÇ°ú¤Á°¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°ÙÂØ¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤ÜÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ëþ´ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤â1¡Á30Ç¯¤È¤«¡¢¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£±ó¤¤¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÍýÍ³
¡Ú¿¼Ìî¡Û»ÄÂ¸´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÍø²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¡Ê¡á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡Ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎºÄ·ô¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎºÄ·ô¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÇÁ¤¯¤È¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥¹ºÄ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤Î°ì¼ï¤È¹Í¤¨¤ÆÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë
¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤Î¾ì¹ç¡¢½þ´ÔÆü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¸Â¤¬Ä¹¤¤¤Û¤¦¤¬³ä°úÎ¨¤â¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±ó¤¤¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡Û¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤Ë´¹¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£60ºÐ°Ê¹ß¤Î¼ýÆþ¸º¤òÊä¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¡Ú¿¼Ìî¡Û¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÄêÇ¯¸å¤Î¼ýÆþ¸ºÂÐºö¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¼ýÆþ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ýÆþ¸º¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢60ºÐ¡¢61ºÐ¡¢62ºÐ¡¢63ºÐ¡¢64ºÐ¡Ä¡Ä¤È¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯¤´¤È¤ËËþ´ü¤¬Íè¤ë¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤ò¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¸½ºß40ºÐ¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢Ëþ´ü¤Þ¤Ç20Ç¯¤Î¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤òÇã¤¦¡¢41ºÐ¤ÇÆ±¤¸´ü¸Â¤Î¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¡¢42ºÐ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ä¡Ä¤È¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Î¼ýÆþ¸º¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¨¥Î¡ÛÄêÇ¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Þ¤º¤Ï¶µ°éÈñ¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¿¼Ìî¡Û»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¤Ï»È¤¦»þ´ü¡Ê¡á¿Ê³Ø»þ´ü¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤ËÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½þ´Ô´ü¸Â¤¬15¡Á18Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ÛÌÌ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦³Û¤Î³ä¹ç¤Ï50¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Î¾ì¹ç¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬ÂçÉý¤Ë±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ÙÂØº¹Â»¤Ç¼ý±×¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê»ñ¶â³Û¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¸µËÜ³ä¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶µ°éÈñ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ÏÍÂÃù¶â¤ä³Ø»ñÊÝ¸±¤Ê¤É¤Çºî¤ê¡¢¡È¾å¾è¤»ÉôÊ¬¡É¤È¤·¤Æ¥¼¥í¥¯¡¼¥Ý¥óºÄ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
----------
¿¼Ìî ¹¯É§¡Ê¤Õ¤«¤Î¡¦¤ä¤¹¤Ò¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µ¡¼¥ÁÂåÉ½¡£1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ·ø¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£´°Á´ÆÈÎ©·Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¿·Ê¹¡¦¥Þ¥Í¡¼»¨»ï¡¦³Æ¼ï¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ø¤Î¼¹É®¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤Î·¼ÌØ¤ä²È·×´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ¿¼Ìî ¹¯É§¡Ë