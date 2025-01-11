¡ÚÁõÄý»Õ¡¦À¾ÆâÁñ¥³¥é¥à¡ÛÁõÄý»ÕÉÔÂ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÈµöÀ©ÅÙ
¡¡ËèÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëß¤âÀµ·î¤â¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁõÄý»Õ¤Î»Å»ö¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ÇÏ¤ÎÄýÅ´¤Ï»¤¤ê¸º¤ê¤Þ¤¹¤·Äý¤â¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢²þÁõ½µ´ü¤ÎÉý¤Ï¹¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤à¤Î¤Ç¤³¤Î£³Æü¶¥ÇÏ¤Ï¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Î½µ¤ÏÁõÄý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬1Æü¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢JRA¤Ç½¾»ö¤¹¤ëÁõÄý»Õ¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ïº£¤ÎÁõÄý»Õ¤ÎÌÈµöÀ©ÅÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðËÆüµ¡Û¶¥ÇÏ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡Ö¤â¤Ã¤È´ÊÁÇ²½¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¸½ºßÌÈµö¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁõÄý¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç1Ç¯´Ö¼õ¹Ö¤¹¤ë°ìÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö16Ì¾¤·¤«ÏÈ¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤éÆüËÜÃæ¤¬ÁõÄý»ÕÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¸ÅÌÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÁõÄý»Õ¤òÂåÉ½¤·¤¿°Õ¸«¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤ÐÂ´¶È¤·¤Æ¤¤Æ¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤Ã¤È´ÊÁÇ²½¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¾ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡Ç¯Æ¬¤«¤é¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤Éº£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ÎJRA¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤ÆÍèÇ¯¤âÁõÄý»Õ¤ËÀµ·î¤ÏÌµ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÇ¯Æ¬¤Ë´üÂÔ¤ÏÅÚÍËÃæµþ10R¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡£¤Þ¤ÀÄì¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥ì¡¼¥¹¼«ÂÎ¤¬Ä´¶µ¤è¤ê³Ú¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇµÓ¸µ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦Ãæµþ
2R¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥¿¡¼¥ó
4R¡¡¥ë¥¯¥¹¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯
¡¡¡¡¥À¥ß¥¨
7R¡¡¥¢¡¼¥¯¥É¡¼¥ë
10R¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É
¡¡¡¡¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥«¥í¥ó
12R¡¡¥¢¥¤¥Ö¥ê¥ó¥¯
¡ü1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Ãæ»³
10R¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥°
¡¦Ãæµþ
4R¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ô¡¼¥¹
6R¡¡¥¨¥ê¥»¥¤¥é
9R¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥¯¥ì¥¹¥È
¡ü1·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
¡¦Ãæµþ
2R¡¡¥µ¥ë¥¿¡¼¥ë
¡¡¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥¶¥Ê¥ß
4R¡¡¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼
6R¡¡¥¹¥Æ¥é¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼
8R¡¡¥Æ¥ó¥¨¡¼¥¹¥ï¥ó
10R¡¡¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥
°Ê¾å¤¬ÁõÄý¤«¤é´¶¤¸¤¿¹¥´¶¿¨ÇÏ¤Ç¤¹¡£