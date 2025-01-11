来週の主な予定 米消費者物価指数と小売売上高、中国GDP 14日に氷見野日銀副総裁の講演 来週の主な予定 米消費者物価指数と小売売上高、中国GDP 14日に氷見野日銀副総裁の講演

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来週の主な予定 米消費者物価指数と小売売上高、中国GDP 14日に氷見野日銀副総裁の講演



・24日の日銀金融政策決定会合を前に14日の氷見野日銀副総裁の発言が注目される

・米消費者物価指数と小売売上高 FRBは政策の焦点を雇用から再びインフレに移す

・英消費者物価指数 インフレ高止まりか、サービス業インフレ率は5.0%と依然として高水準

・中国GDPは政府目標5%前後を達成した可能性、小売売上高は伸び加速の見込み



13日（月）

成人の日祝日のため東京市場は休場

中国貿易収支（12月）

米NY連銀インフレ期待（12月）

レーンECBチーフエコノミスト、レーン・フィンランド中銀総裁、アジア金融フォーラム（AFF）出席

アジア金融フォーラム（AFF）（香港、14日まで）



14日（火）

米生産者物価指数（12月）

氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会出席

ブリーデン英中銀副総裁、会議出席

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議出席

ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、講演（質疑応答あり）

ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、16日まで）



15日（水）

訪日外客数（12月）

ドイツGDP（2024年度）

英消費者物価指数・生産者物価指数（12月）

米消費者物価指数（12月）

米NY連銀製造業景気指数（1月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

氷見野日銀副総裁、記者会見（14日分）

白井元日銀審議委員、講演

テイラー英中銀委員、インフレ見通しについて講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、マトルチ・ハンガリー中銀総裁、討論会出席

ウィリアムズNY連銀総裁、CBIA経済会議出席（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

OPEC月報

北大西洋条約機構（NATO）国防相会合（16日まで）



16日（木）

日本国内企業物価指数（12月）

豪雇用統計（12月）

豪消費者インフレ期待（1月）

ECB議事録（12月12日開催分）

英中銀四半期信用状況調査

米小売売上高（12月）

米フィラデルフィア連銀景況指数（1月）

米新規失業保険申請件数（11日終了週）

ベッセント次期米財務長官の指名承認公聴会開催



17日（金）

日銀「生活意識に関するアンケート調査」

中国GDP（第4四半期）

中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（12月）

中国鉱工業生産・小売売上高・失業率（12月）

英小売売上高（12月）



18日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



19日（日）

ASEAN外相会議



※予定は変更することがあります

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