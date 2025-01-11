ÅìÌî¹¬¼£¡¢Êì¹»¸åÇÚ¤Î¡Ö°ìÈÖÊ¡¡×¤ËÂç´î¤Ó¡¡¼«¿È¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤«¤é¿À¤ÈÊ©¤Ë¤¹¤¬¤ê¡×¸æ¼ë°õ½¸¤á¥Ï¥Þ¤ë
ÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬¡¢10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Î²÷µó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡Öº£Æü¡¢ÂæËÜ¸«¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿ÅìÌî¡£¡Öº£Ç¯¤Î°ìÈÖÊ¡¡¢»ä¤Î¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Î¦¾åÉô°÷¤Ç¤·¤¿¡£Ã±½ã¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¡ÊÈÖÁÈ¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤ÇÏÃÂê¤òÂ³¤±¤¿¡£
10ÆüÁáÄ«¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¤Î¿ÀÍÍ¡Ö¤¨¤Ù¤Ã¤µ¤ó¡×¤ÎÁíËÜ¼Ò¡¢À¾µÜ¿À¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç¡¢»²ÇÒ¼Ô¤¬³«Ìç¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¶Æâ¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¹±Îã¤ÎÅÁÅý¿À»ö¡ÖÊ¡ÃËÁª¤Ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ç¶î¤±¹þ¤ó¤À¡Ö°ìÈÖÊ¡¡×¤¬¡¢½éÄ©Àï¤ÎÂç´ß»ËÌï¤µ¤ó¡Ê17¡áÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡Ë¡£ÅìÌî¤ÎÊì¹»¡¢¸©Î©ÊõÄÍ¹â¹»¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¥æ¡¼¥¹±ßÈ×Åê¤²1°Ì¡¢¤ä¤êÅê¤²2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤ÄÎ¦¾å¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¤Ï¡ÖÊõÄÍ¹â¹»¤Î¡ª¡¡¤É¤ó¤Ê´é¤«¤â¸«¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤¿¤À1¹Ô¡¢2¹Ô¤À¤±¤Ç´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹»Ì¾¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¿´Ìö¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿À¼Ò¤È¤«¡¢¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢Ç¯Ëö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼å¤Ã¤¿¿Í¤Î¿´¤Ë¤Ä¤±¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤È¤«¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¡¢¸æ¼ë°õ½¸¤á¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ÅìÌî¤ÏÁ°½µ¤ÎÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿Ì¼¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö¸æ¼ë°õ½¸¤á¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢·è¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡£µÞ¤ËÇ¯Ëö¤«¤é¿À¤ÈÊ©¤Ë¤¹¤¬¤ê¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
ÅìÌî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡Ö¤³¤È¤´¤È¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»Ø¤È»Ø¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¡ÈÁêËÀ¡É¤ÎÅÏÊÕ¤¢¤Ä¤à¤â¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤ë¤è¡¢¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤È¡¢¤¢¤ì¤È¡Ä¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£