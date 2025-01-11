ÆüËÜÈÇ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¥Ò¥í¥¤¥óÆîº»ÎÉ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×²£ÉÍÎ®À±¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡×¡Ê¼ç±é¡§²£ÉÍÎ®À±¡¿ABEMA¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤Û¤«Netflix¤Ë¤Æ¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤À¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆîº»ÎÉ¡Ê22¡Ë¤ÏÆ±ºî¤Ç¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê5ºÐ¾å¡¢27ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤¬Êú¤¨¤ëÊ£»¨¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤òÌÜ¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¡¢²þ¤á¤Æ¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤Ã¤È¤ê¡£Æîº»ÎÉ¡¢²£ÉÍÎ®À±¤È´é´ó¤»¹ç¤¦
Æ±ºî¤ÏÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¤·¡¢Æ±Ì¾¤Îwebtoon¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¡ÊNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤òÆüËÜ¡¦³ùÁÒ¤òÉñÂæ¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£Îø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö½ý¤Ä¤¯¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°¦¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤Î¾×Æ°¡×¤ò¡¢Èþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¡£
¡½ Æî¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÈþ½ÑÂç³Ø¤ÎÄ¦¹ï³Ø²Ê½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÉÍºêÈþ±©¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¡¢¾×Æ°¤è¤ê¤âÍýÀ¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äÄ¾´¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤À¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡ÛÄ¦¹ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯10·îËö¤«¤é3¥ö·î¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¤ËÈþÂç¤ÎÊý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÎý½¬¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èþ±©¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤êÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìò¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¼Â¼Ì²½¤äÃíÌÜºî¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æîº»ÎÉ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡¢¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Î¾Úº¸¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¾Ð¤¦¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢À³Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤¼Çµï¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï1¼þ¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¤Ïº£ºî¤Ç½é¶¦±é¡£±é¤¸¤ë¹áºäÎú¤ÏÆÃÊÌÎ×»þ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³¤³°¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµÛ°úÎÏ¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¼Æþ¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÌò¤É¤³¤í¡£Îú¤ÈÈþ±©¡¢Æó¿Í¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¹û¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤Ê¤Ë¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«¡¢»ä¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£4ÏÃ¤ÎÂ¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡È¾ÂÃË¡ÉÎú¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¡È¾Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¤¬Âç¹¥¤¤ÇÇ¥«¥Õ¥§¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¥Ñ¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÌîºÚ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡ÛÌîºÚ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥·¥·¥È¥¦¡¢¾¯¤·¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¤¢¤È¥¢¥¹¥Ñ¥é¡£10ËÜ¤Ç6000±ß¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î»É¿È¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ 2024Ç¯¤ÏNHKÂç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×Æ£¸¶¸»ÒÌò¤Ç¤â°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¤¤¤í¤¤¤í¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÌòÊÁ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤â¤½¤¦¤¤¤¦1Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Èà½÷¤¬¤«¤Í¤Æ¤«¤éÌÀ¤«¤¹¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ì¤ò»×¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤À¤Èº£Ç¯¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸¶ºî¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¸å¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È±¿Æ°¿À·Ð¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ëÈþ½ÑÂç³Ø¤ËÆÃÊÌÎ×»þ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³¤³°¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Îú¡Ê¤ì¤ó¡¿28ºÐ¡Ë¡£¼ã¤Å·ºÍ·Ý½Ñ²È¤Ç¤¢¤ëÎú¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµÛ°úÎÏ¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¼Æþ¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¾ÂÃË¡É¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢²Ö¤Ë·²¤¬¤ëÄ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤ËÃ¯¤«¤¬Èà¤Î¼þ¤ê¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÍÇ½°î¤ì¤ëÎú¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°ì¸«´ïÍÑ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤É¤³¤«Äü¤á¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Â¾¤È¤Ï°ã¤¦¤¢¤ë½÷À¡¦Èþ±©¡Ê¤ß¤¦¡¿27ºÐ¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
Îú¤ÈÆ±¤¸Èþ½ÑÂç³Ø¤ÇÄ¦¹ï³Ø²Ê¤Î½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Èà½÷¤Ï¡¢ºß³ØÃæ¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢Â´¶È¸å¤âÄ¦¹ï²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤é¤ì¤º¤Ë½õ¼ê¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂç³Ø¤Ë»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ßî¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¡¢µ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÂ¿¤¯¤òË¾¤Þ¤ºñ¨¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÎú¤Ë¡¢Æ´¤ì¤È¼»ÅÊ¤È²ù¤·¤µ¤òº®¤¼¤¿´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÎú¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¡½¡½¡Ö½ý¤Ä¤¯¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡£¡×°¦¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¡¹¤Î¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹ÎÄê¤òÉÁ¤¯¡£
2002Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£±Ç²è¡ÖÍÄ¤Ê»Ò¤ï¤ì¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡×¡Ê2017Ç¯8·î¸ø³«¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é¼ç±é±Ç²è¡Ö»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê2018Ç¯7·î¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢ÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾ÞÂ¾¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ö½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡×¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡¢±Ç²è¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¼Ù°¡×¡Ê¢¨¼ç±é¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¤Ï¡¢DMMTV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö³°Æ»¤Î²Î¡×¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
Æ±ºî¤ÏÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¤·¡¢Æ±Ì¾¤Îwebtoon¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¡ÊNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤òÆüËÜ¡¦³ùÁÒ¤òÉñÂæ¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£Îø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö½ý¤Ä¤¯¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°¦¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤Î¾×Æ°¡×¤ò¡¢Èþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¡£
¢¡Æîº»ÎÉ¡¢Èþ±©¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¡½ Æî¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÈþ½ÑÂç³Ø¤ÎÄ¦¹ï³Ø²Ê½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÉÍºêÈþ±©¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¡¢¾×Æ°¤è¤ê¤âÍýÀ¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äÄ¾´¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤À¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡ÛÄ¦¹ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯10·îËö¤«¤é3¥ö·î¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¤ËÈþÂç¤ÎÊý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÎý½¬¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èþ±©¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤êÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìò¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¼Â¼Ì²½¤äÃíÌÜºî¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æîº»ÎÉ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡¢¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Î¾Úº¸¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¾Ð¤¦¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢À³Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤¼Çµï¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï1¼þ¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×²£ÉÍÎ®À±¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ
¡½ ¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¤Ïº£ºî¤Ç½é¶¦±é¡£±é¤¸¤ë¹áºäÎú¤ÏÆÃÊÌÎ×»þ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³¤³°¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµÛ°úÎÏ¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¼Æþ¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÌò¤É¤³¤í¡£Îú¤ÈÈþ±©¡¢Æó¿Í¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¹û¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤Ê¤Ë¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«¡¢»ä¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£4ÏÃ¤ÎÂ¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡È¾ÂÃË¡ÉÎú¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¡È¾Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¤¬Âç¹¥¤¤ÇÇ¥«¥Õ¥§¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¥Ñ¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÌîºÚ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡ÛÌîºÚ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥·¥·¥È¥¦¡¢¾¯¤·¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¤¢¤È¥¢¥¹¥Ñ¥é¡£10ËÜ¤Ç6000±ß¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î»É¿È¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡Æîº»ÎÉ¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×
¡½ 2024Ç¯¤ÏNHKÂç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×Æ£¸¶¸»ÒÌò¤Ç¤â°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¤¤¤í¤¤¤í¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÌòÊÁ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤â¤½¤¦¤¤¤¦1Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Èà½÷¤¬¤«¤Í¤Æ¤«¤éÌÀ¤«¤¹¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ì¤ò»×¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆîº»ÎÉ¡Û¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤À¤Èº£Ç¯¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸¶ºî¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¸å¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È±¿Æ°¿À·Ð¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡×¤¢¤é¤¹¤¸
³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ëÈþ½ÑÂç³Ø¤ËÆÃÊÌÎ×»þ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³¤³°¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Îú¡Ê¤ì¤ó¡¿28ºÐ¡Ë¡£¼ã¤Å·ºÍ·Ý½Ñ²È¤Ç¤¢¤ëÎú¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµÛ°úÎÏ¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¼Æþ¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¾ÂÃË¡É¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢²Ö¤Ë·²¤¬¤ëÄ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤ËÃ¯¤«¤¬Èà¤Î¼þ¤ê¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÍÇ½°î¤ì¤ëÎú¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°ì¸«´ïÍÑ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤É¤³¤«Äü¤á¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Â¾¤È¤Ï°ã¤¦¤¢¤ë½÷À¡¦Èþ±©¡Ê¤ß¤¦¡¿27ºÐ¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
Îú¤ÈÆ±¤¸Èþ½ÑÂç³Ø¤ÇÄ¦¹ï³Ø²Ê¤Î½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Èà½÷¤Ï¡¢ºß³ØÃæ¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢Â´¶È¸å¤âÄ¦¹ï²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤é¤ì¤º¤Ë½õ¼ê¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂç³Ø¤Ë»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ßî¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¡¢µ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÂ¿¤¯¤òË¾¤Þ¤ºñ¨¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÎú¤Ë¡¢Æ´¤ì¤È¼»ÅÊ¤È²ù¤·¤µ¤òº®¤¼¤¿´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÎú¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¡½¡½¡Ö½ý¤Ä¤¯¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡£¡×°¦¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¡¹¤Î¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹ÎÄê¤òÉÁ¤¯¡£
¢¡Æîº»ÎÉ¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤µ¤é¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£±Ç²è¡ÖÍÄ¤Ê»Ò¤ï¤ì¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡×¡Ê2017Ç¯8·î¸ø³«¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é¼ç±é±Ç²è¡Ö»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê2018Ç¯7·î¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢ÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾ÞÂ¾¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ö½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡×¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡¢±Ç²è¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¼Ù°¡×¡Ê¢¨¼ç±é¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¤Ï¡¢DMMTV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö³°Æ»¤Î²Î¡×¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û