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https://www.sfgate.com/tech/article/california-solar-power-oversupply-problem-19953942.php
California¡Çs Growing Solar and Wind Problem - EcoBlock
https://ecoblock.berkeley.edu/blog/californias-growing-solar-and-wind-problem/
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