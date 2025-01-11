3·³¤«¤éÁª¼ê¸¢¤Ø¡Ä¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¶ì³ÚÌ£¤ï¤Ã¤¿7ÈÖ¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦¤Î¿Í´Ö¤¬¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¡×
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇðMFÏÂÅÄÅ¯Ê¿¡¢¶ì³Ú·Ð¤ÆÄÏ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½ÐÈÖ
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¤éÉ¬¤º·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÎMFÏÂÅÄÅ¯Ê¿¤Ï¡¢½éÀï¤Îº´²ìÅì¡Êº´²ì¡ËÀï¤Ç1¥´¡¼¥ë¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡ËÀï¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÀï¾ì¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¥È¥Ã¥×²¼¡£170¥»¥ó¥Á¤È¥µ¥¤¥º¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ô¤¤½ÐÂ¤È²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÇÏÎÏ½½Ê¬¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°µ¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥Ã¥×²¼¤Î»þ¤Ï1¥È¥Ã¥×¤òÄ¥¤ëFWÇôÃ«Íª¤È2¿Í¤ÇÁê¼ê¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥óÁ´°÷¤ËÌÔ¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¸«Äê¤á¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¡£¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤È¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÏÂÅÄ¤Ï¡¢1.5ÎóÌÜ¡¢2ÎóÌÜ¤ËÀø¤ààØÌÔ¤Ê¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤Ë°Ò°µ´¶¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥¨¥Î¤µ¤ó¡Ê±ÝËÜ²íÂç´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é¾ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×À¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤â¤½¤¦¡£¤½¤³¤òÀ©¤¹¤ì¤ÐËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âº£Âç²ñ¤Ç¤â·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¡£1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾17Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡¢±¦¤ÎDFÉÙ³ßÎ¶Úö¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·Áê¼ê¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¤¿GK¤È¤ÎµåºÝ¤òÀ©¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£Æ±39Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FW¾¾ËÜ²ÌÀ®¤ÎÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤«¤é¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ò±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë7ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö7ÈÖ¤ÏËÍ¤¬ºòÇ¯¡¢¸©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì£²Éô¡¢¥µ¡¼¥É¥Á¡¼¥à¤¬ÀéÍÕ¸©¥ê¡¼¥°£±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÏÂÅÄ¤ÏºòÇ¯¡¢¥µ¡¼¥É¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¸©¥ê¡¼¥°¤Î»þ¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÌö¤·¤Æ¤â¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅþÄìÃ¯¤Ç¤âÎ©¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥µ¡¼¥É¥Á¡¼¥à¤Ç¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
ÇØÈÖ¹æ¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ï¶¯¤¯¡Ö7ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸©¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÃÏÆ»¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ºòÇ¯½ªÈ×¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥¹´ØÅì2Éô¤Ç½ÐÈÖ¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢EAST¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï18ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö7ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ï¶¯¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Ç¤ÏÇ°´ê¤Î7ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï·è¾¡¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦»ÔÎ©Á¥¶¶¤ËÇÔ¤ì¤ÆÁ´¹ñ¹Ô¤¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢EAST¤Ç¤Ï¹âÂÎÏ¢ºÇ¹â½ç°Ì¤Î4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢ÏÂÅÄ¤â18ÈÖ¤Ç5¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤ÇÇØÈÖ¹æ¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë7ÈÖ¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ï7ÈÖ¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖ¹æ¤À¤·¡¢²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖ¹æ¡£ÇØÉé¤¦¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¡¢Èà¤ÏÁÛ¤¤¤Î¹ï¤Þ¤ì¤¿7ÈÖ¤ÇÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£3²óÀï¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡ËÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢»Ä¤ê10Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÅêÆþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤À¤·¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È±þ±ç¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡£½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÀº°ìÇÕ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»×¤¤¤Ï1¤Ä¡£¤³¤ÎÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹×¸¥¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¹â¹»À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿7ÈÖ¤È¤È¤â¤Ë¡½¡½¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë