ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÎòË¬Ãæ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤Ø¡¡¹âÂ®·ÙÈ÷Äú¤ÎÌµ½þ¶¡Í¿¤Ê¤É¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÎòË¬¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Ï11Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¹âÂ®·ÙÈ÷Äú¤ÎÌµ½þ¶¡Í¿¤Ê¤É¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢10Æü¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢¶¦Æ±·±Îý¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÅì¥·¥Ê³¤¡¦Æî¥·¥Ê³¤¾ðÀª¤ò½ä¤ê¡¢¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹Ô¶Ú¤Ï¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Â¦¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¾ðÀª¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»³°¸ò¤Ç¤â´÷Øß¤Î¤Ê¤¤°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï11Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¹Ù³°¤ÎµÜÅÂ¤Ç¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ÆÀÐÇË¼óÁêÉ×ºÊ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢·È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£