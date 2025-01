シンヤコヅカが「ツチヤカバン」と初コラボ、手紙型のショルダーバッグ発売

「シンヤコヅカ(SHINYAKOZUKA)」が、土屋鞄製造所の革製品ブランド「ツチヤカバン(TSUCHIYA KABAN)」と初のコラボレーションアイテムを発表した。1月22日から28日の期間、伊勢丹新宿店で開催される2025年春夏コレクションのポップアップで先行販売する。

同コラボでは、「BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」(11万円)、「MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」(7万7000円)、「BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTING」(13万2000円)、「MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTING」(8万8000円)の計4型のショルダーバッグを展開。「⼿紙を書くような感覚で服や感情、情景を作り届けたい、その温かさや記憶を共有したい」という想いから、⼿紙に封をするシーリングスタンプ型のマグネット式留め具を⽤い、⼿紙型の形状で、ランドセルを彷彿とさせるボックス型や背当てを取り⼊れた。

シンヤコヅカの2025年春夏コレクション「ISSUE#6」は、デザイナー⾃⾝で描いた絵本「いろをわすれたまち」を着想源に製作しており、ストーリー内の重要なシーンで登場するインビテーションを⼿紙型の鞄で表現。また、BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTINGと、MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTINGには、絵本の中の世界の情景をデザイナー 小塚信哉のハンドドローイングで描き、トワルドジュイ柄をイメージしたものをプリントしている。

■シンヤコヅカ ポップアップストア

会期:2024年1月22日(水)〜1月28日(火)

会場:伊勢丹新宿店 メンズ館6階 メンズクリエイターズ

所在地:東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間:10:00〜20:00