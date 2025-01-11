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¡Ê°æÀîÍÎ°ì¡üËÝÌõ translation by Igawa Yoichi¡Ë
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John Brewin¡¿1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£±Ñ¹ñ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼½Ð¿È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤Ç·òÉ®¤ò´ø¤¦¡£Æ±»æ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡Ù¤ä¥é¥¸¥ª¡Ø¥È¡¼¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ù¤Ë¤âÉÑÈË¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£