Ž¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â»ä¤Ï»äŽ£ÈþÍÆ²ÈŽ¥Àîîµ¥µ¥Á¥³¤µ¤ó86ºÐ¤¬¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿50ºÐ¤ÎÄ©Àï
¢£Âç¿Í¤¬Æ²¡¹¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤¤¤é¤ì¤ëÊ¸²½¤ò
Àîîµ¥µ¥Á¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢56ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼«Âð·ó»Å»ö¾ì¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¡ÖÀîîµ¥µ¥Á¥³ÈþÍÆ¸¦µæ½ê¡Ê¸½KAWABE. LAB¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£°ìÎ®¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ç®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¸½¾ì¤òÈô¤Ó²ó¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ä¶¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤Á¤³¤ÁÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¹ø¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ1¥«½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼ÂÊì¤È¤ÎÆ±µï¤À¤Ã¤¿¡£50ºÐ¤Î¤È¤¤ËÉã¤¬µÞ»à¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ÈÊÌÀ¤ÂÓ¤ÇÆ±µï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£»Å»ö¾ì¤ò¼«Âð¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÊì¤â°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¦µæ½ê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ·Ç¤²¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤À¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Å»ö¾ì¤ò¹½¤¨¤¿½ÂÃ«¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¼ã¼Ô¤Î³¹¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹âÇ¯½÷À¤¬¸ª¿È¤ò¶¹¤½¤¦¤Ë¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÂç¿Í¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ê¸²½¤Ã¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤Ë¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤Ç¤³¤½¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àîîµ¤µ¤ó¤Ï30Ç¯Á°¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£ºÃÀÞ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÉé¤±¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡Éé¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿
¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¡¢ÈþÍÆ¤Ê¤ó¤Æ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¡¢Àîîµ¤µ¤ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£Àîîµ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈþÍÆ¤Î»Å»ö¤«¤éÆóÅÙÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙÌÜ¤ÏÎ¥º§¤Î¤È¤¡¢ÆóÅÙÌÜ¤ÏÆîÀÄ»³¤ÎÅ¹¤ò49ºÐ¤ÇÊÄ¤á¤¿¤È¤¤À¡£ÈþÍÆ¤òÎ¥¤ì¤¿Àîîµ¤µ¤ó¤Ï¡¢1988Ç¯¡¢50ºÐ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃåÊª¤ä¼¿¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¶¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿DNA¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ëÆüËÜÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î½Å¤ß¡¢ºÍÇ½¡Ä¡Ä¼þ°Ï¤Ë°ìÎ®¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÃÀÞ¤ò´¶¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀîîµ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÃÀÞ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡ØÉé¤±¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÈþÍÆ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÜÌÄ¤é¤ì¤è¤¦¤¬²¿¤ò¤·¤è¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï»ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÃÀÞ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
´ó¤êÆ»¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ì¼¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÍîÂèÅÀ¡£¼ÂÊì¤Î²ð¸î·Ð¸³¤â
»Å»ö¤Ë¶î¤±È´¤±¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦ÊÉ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ì¿ÍÌ¼¤Î¤Á¤¬¤ä¤µ¤ó¤Ï¸¦µæ½ê¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»°À¤ÂÓ¤ÇÆ±¤¸ÉßÃÏ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤¬¤ä¤µ¤ó¤ÏË»¤·¤¯Æ¯¤²ó¤ëÊì¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÎÀ¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢½µËö¤À¤±¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Àîîµ¤µ¤ó¤â¡¢¤Á¤¬¤ä¤µ¤ó¤¬²È¤Ë¤¤¤ëÅÚÍËÆü¤À¤±¤Ï»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î¥º§¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¬·ù¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ï¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢50Âå¤Ç¤Ï¼ÂÊì¤Î²ð¸îÌäÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£Êì¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÃ´Åö¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Àîîµ¤µ¤ó¤ÏÄ«ÈÕ¤Î2²ó¡¢Êì¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊì¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é³Ø¤ó¤À¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ð¸î¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Ä¾ÀÜ¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ËÂ÷¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï²ð¸î¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤ÇÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÆÃ¤Ë¼«¿È¤¬¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤È¡¢Àîîµ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌ¼¤Î»ä¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¡¢Êì¤¬¤È¤Æ¤âÈá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼þ¤ê¤«¤é¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊì¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
»Ò¤É¤â¤¬ÈèÊÀ¤»¤º¡¢¿Æ¤¬¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ëÂè»°¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯Îð¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö80Âå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¡×¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àîîµ¤µ¤ó¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Îð¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£80ºÐ¤À¡¢86ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡×
·ë³Ë¤ò´µ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀÎ¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤Ï¿Í°ìÇÜµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤ÏÄ«40Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È40Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿å±Ë¤¬·ò¹¯Ë¡¤À¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÈÅìÍÎ°å³ØÃæ¿´¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¡×¤¬¡Ö°¤¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò·Ð¸³¡£º£¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤è¡£Ä¹¤¤¤³¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡×
¢£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¡£¼«¿È¤Ï60Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡ÖÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ëµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Î¡È¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¡É¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¥é¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×
80Âå¤Ç¤Ê¤ª¸½Ìò¤ÎÈþÍÆ²È¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÀîîµ¤µ¤ó¡£Æ±À¤Âå¡¢¤½¤·¤Æ¸åÇÚÀ¤Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤ËÇû¤é¤ì¤ºÂÎ¤¬Æ°¤¯¤¦¤Á¤Ï°ìÀ¸Æ¯¤Â³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÄêÇ¯¤Î60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤«¤é¡¢60Âå°Ê¹ß¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖºÐ¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÉÝ¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤ò¤¢¤ì¤³¤ìÊÂ¤Ù¤ÆÌµÍý¤À¤È¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤¯¤ä¤ì¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÀîîµ¤µ¤ó¤¬º£¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬¼«¤é¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ê¤ë´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤ë³Ø¹»¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬É¬¿Ü¤À¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼çÎ®¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×
Àè¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¤µ¤Ê¹¥¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Àîîµ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¡×¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î»ÞÍÕ¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
Àîîµ ¥µ¥Á¥³¡Ê¤«¤ï¤Ù¡¦¤µ¤Á¤³¡Ë
¥È¡¼¥¿¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼
1938Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£½÷»ÒÈþ½ÑÂç³ØÂ´¡£¥Ñ¥ê¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥ì¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç³Ø¤Ö¡£¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Ã¥»¥¤Ž¥¥ß¥ä¥±¡¢ KANSAI¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ç¯¤ò¤È¤ê¤Ê¤µ¤¤ ¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¡¦¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤ë30¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Ï¥ë¥á¥¯¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬Ãå¤ë¤È¡¢ ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¤Ê¤¼ ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ Àîîµ ¥µ¥Á¥³ ¹½À®¡á¹©Æ£Àé½©¡Ë