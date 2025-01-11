ÊÆ¡¢ÂÐ¥íÀ©ºÛÀÐÌýÂç¼êÄÉ²Ã¡¡±ÑÆ±Ä´¡¢»ñ¸»¼ýÆþÂÇ·âÁÀ¤¦
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÀ¯¸¢¤Ï10Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÂç¼ê2¼Ò¤òÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ´ë¶È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·À©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤Î¼è°ú¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÀïÈñ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ëÁÀ¤¤¡£±Ñ¹ñ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¬¥¹¥×¥í¥à¥Í¥Õ¥Á¤È¥¹¥ë¥°¥È¥Í¥Õ¥Æ¥¬¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤«¤éÀÐÌý¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¤Î¥É¥ë·ú¤Æ¤Î¼è°ú¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤¬²¤ÊÆ¤«¤é²Ê¤µ¤ì¤¿À©ºÛ¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤ò´Þ¤à183¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤âÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡À©ºÛ¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡ÖËè·î¿ô½½²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÂ»³²¤¬½Ð¤ë¡×¤È¸«¹þ¤à¡£