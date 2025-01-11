¡Ö»³ÅÄÍÎ¼¡¤¬¸«¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¡×¡¡ÆÒ¤µ¤ó¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÖË¾¶¿¡×¤È¿ÍÀ¸¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤«¤é
¡¡¤ªÀµ·î¤Ï±Ç²è´Û¤Ç¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¡£ÆüËÜ¤ÎÉ÷Êª»í¤À¤Ã¤¿¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢ÅÓÀä¤¨¤ÆÁá»°½½Ç¯¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤±¤ì¤ÉÆÒ¤µ¤ó¤ÏÉÔÌÇ¤À¡£¸µÃ¶¤ËÂè¸Þºî¡ØË¾¶¿ÊÓ¡Ê¤Ø¤ó¡Ë¡Ù¤ò´Ñ¡Ê¤ß¡Ë¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤·¤«¤·ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡¤ÎÅ´Æ»°¦¤ä¡ÖË¾¶¿¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµÅ¡Ê¤¹¤¯¡Ë¤¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢°ì¶åÈ¬¡»Ç¯Âå¤Ë°ì¿Í¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÀÄÇ¯¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤Àè¤Î²ÈÂ²¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì±Ç²è´Û¤Ç¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿¼¤¤¿Í´ÖÌ£¤Ï½½ÆóÊ¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ï¤ß¤Ê¤½¤Î±Ç²è¤ò¡¢¼Â¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÄÇ¯¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤êÆüËÜ¤ËÄ¹´üÂÚºß¡¢¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¦¤Á¡¢¤¢¤ëÉÔËþ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ·²¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª
¡¡¤«¤¯¤·¤Æµ¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼·¼·¶åÊÇ¡Ê¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤ÎÂçÃø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í´ÆÆÄ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿±Ç²è¤Ï¶å½½ºî¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÉâ¤«¤ì¤¿Êª¼Á»ê¾å¼çµÁ¤Ê»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤·¤¿¡ÖÆÒ¤µ¤ó¡×¡£´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ºî¤òÇ¯ÆóËÜ¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼ê³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤ä¡Ø¹¬Ê¡¤Î²«¿§¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤ò»£¤Ã¤¿¡£ÌÁÍ§¡¦°¯ÈþÀ¶Ë´¤¤¢¤È¤â»þÂå·à¤ËÄ©Àï¤·¿·¶ÃÏ¤òÂó¡Ê¤Ò¤é¡Ë¤¤¤Æ¡¢¶áºî¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¶å½½ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡£À¨¡Ê¤¹¤´¡Ë¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ò¡¢ËÜ½ñ¤Ï¤¤¤Þ°ìÅÙ¤ï¤ì¤ï¤ì¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡ºî²ÈÀ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥é¥·¥Í¡Êº¬Ìµ¤·Áð¡Ë¤Î´¶³Ð¤À¡£µìËþ½£°é¤Á¤ÇÅ¾µï¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿¼¤¤½ý¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤ÍÈ¤²¸å¡¢Èà¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³°¹ñ¿Í¤Î´ãº¹¡Ê¤Þ¤Ê¤¶¡Ë¤·¤Ç¡¢ÆüËÜ¤äÆüËÜ¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Îº¹ÊÌ¤ò·ù°¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¡¢µìËþ½£¤ò½Å¤Í¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£Á´¹ñ¤òÎ¹¤·¤¿ÆÒ¤µ¤ó¤Î±ü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤äÆüËÜ¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò摑¡Ê¤Ä¤«¡Ë¤à¤È¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ëÌÜ¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥É¥ëÈ¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«¤é¤ò¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢±Ç²è¤Ï¶âÌÙ¡Ê¤â¤¦¡Ë¤±¤Îµõ¹½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê²¹¤«¤ß¤ò½É¤·¤¿°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤¬´¶Æ°Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ø´ó¤»¤ë¿¼¤¤·É°Õ¤Ë¤è¤ë¡£¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎÉ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ç²è¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¤Ø¤Î¡¢ÂçÄ¹ÊÔ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ÖÃæ¤º¤Ã¤È¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¯¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Claude Leblanc¡¡1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÆüËÜ¾ðÊó»ï¡Ö¥º¡¼¥à¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡£½µ´©»æ¡Ö¥¯¡¼¥ê¥¨¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Æü´©»æ¡Ö¥í¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡×¥¢¥¸¥¢Ã´Åö¤ÎÏÀÀâµ¼Ô¡£