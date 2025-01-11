¡ÖÆü»º¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¡¦»°É©¤Î3¼ÒÅý¹ç¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥È¥è¥¿¤È¤½¤ì°Ê³°¡×¤Ø¤Î¶È³¦ºÆÊÔ¡Ä¤½¤·¤ÆÆü»º¤òÁÀ¤¦¡Ö³°»ñ¤Îµð¿Í¡×
¡Ö¥È¥è¥¿¤ÎÇØÃæ¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¡ÖÃÏ³ÌÊÑÆ°¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¡£2024Ç¯12·î23Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Î»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤ÈÆü»º¤ÎÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤¬¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î²ÃÆ£Î´Íº¼ÒÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢Åý¹ç¸ò¾Ä¤Ø¤Î»²²è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤Ç¡Ö3¼ÒÏ¢¹ç¡×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3¼Ò¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÎÇä¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢Ìó837ËüÂæ¡£¥È¥è¥¿¡¢ÆÈ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ë¼¡¤°À¤³¦3°Ì¤Î¼«Æ°¼ÖÏ¢¹ç¤È¤Ê¤ë¡£1109ËüÂæ¤òÇä¤Ã¤ÆÀ¤³¦¼ó°Ì¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Ï2024Ç¯8·î1Æü¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¼çÍ×ÉôÉÊ¤ÎÀß·×¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ê¤É¤Ç¶¨¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¸¤¤¥¯¥ë¥Þ¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¡Ë¡×ºî¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤ËÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¡¢¶¥¹ç¤¹¤ëÎ¾¼Ò¤¬Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÎ¾¼Ò¤Î¸¦µæ³«È¯Èñ¤òÂ¤¹¤È1Ãû8400²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢1Ãû3000²¯±ß¤Î¥È¥è¥¿¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡ÖÆü»º¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡×
¸¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¡¢ºòº£¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìµ¿Í±¿Å¾¤Î¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥«¡¼¡×¤â´Þ¤àµ»½Ñ¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢AI¤È¥¯¥ë¥Þ¤ÎÍ»¹ç¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼ÖÎØ¤òÉÕ¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£EV¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤ëÊÆ¥Æ¥¹¥é¤¬ºÇ¶áÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬¾¦ÉÊµ¡Ç½¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£
8·î°Ê¹ß¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Ï¶¨¶È¤Î¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤¬ºò½©º¢¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Æü»º¤Î¶ÈÀÓ¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
11·î7Æü¤ËÆü»º¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯3·î´üÃæ´Ö·è»»¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç9³ä¸º¤Î329²¯±ß¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ç¤âºÇ½ªÍø±×¤¬¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÖ»úÅ¾Íî¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¼ÒÆâ¤Ë¤â¡Öº£¤ÎÆü»º¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·µÞÅ¾Ä¾²¼¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¸ò¾Ä¤Ë¤Þ¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂæÏÑ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À½Â¤Âç¼ê¡¦¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¤¬¡¢Æü»º¤ÎÇã¼ý¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆü»º¤Î¥á¡¼¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËÂÇ¿Ç¤·¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÆ°¤¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¡¢Åý¹ç¸ò¾Ä¤¬²ÃÂ®¤·¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¹ã³¤Â¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸µÆü»º¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤ÎÉûCOO¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¹ã³¤¤ÇEV»ö¶È¤ÎºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë´Ø½á»á¤À¡£¸åÊÔµ»ö¡Ú¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¡¡¡Ö¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖÈó¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¡×¤ÎÅý¹ç¸ò¾Ä¤¬°®¤ë¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÌ¤Íè¡×¡Û¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯1·î11¡¦18Æü¹æ¤è¤ê
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖÈó¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¡×¤ÎÅý¹ç¸ò¾Ä¤¬°®¤ë¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÌ¤Íè¡×