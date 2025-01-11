¥Ú¥ÊÆâ¤Ç¤â¶¯Îõ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ª¸µÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¿ä¤¹27ºÐ¤Î¡ÈDF¥ê¡¼¥À¡¼¡É ¡ÖÈà¤¬°ìÈÖ¡×¾Î»¿¤ÎÌõ¤È²ÝÂê
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÈÄÁÒÞæ¤ò¿ä¤·¤¿¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê27ºÐ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¿äÁ¦¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÈÅÄËãÌé¤â¿ä¤¹¶¯Îõ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î½Ö´Ö
¡¡1·î9Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤ÏËãÌé¤È¹âµÖ¤ÈÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤ÈGK¹âµÖÍÛÊ¿¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈÁ°È¾¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤ÈµÈÅÄ¤Î¥È¡¼¥¯ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë¼¡Àï¤ò¹µ¤¨ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖµÈÅÄËãÌé¤¬Áª¤ÖDF¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î1¿Í¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈÄÁÒ¤À¡£ºòÇ¯10·î15Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤Ç¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¤È¶¦¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÈÄÁÒ¡£30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¶¯°ú¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤¿DF¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÃ«¸ý¤È¶´¤ß¹þ¤à¤ÈºÇ¸å¤ÏÀè¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯²óÅ¾¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÁ´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ëÈÄÁÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆµÈÅÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬°ìÈÖ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢27ºÐ¤Ç¤â¤¦°ì¸Ä¹Ô¤¯¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø³Ë¡Ù¤òÁý¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤â¡Ö¼ã¤¤»þ¤ËÆêºê¡ÊÀµ¹ä¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹¡ËÆ®è½²¦¤äÃæß·¡ÊÍ¤Æó¡Ë¤ò¸«¤í¤È¡£¸«¤Æ¡¢Áá¤¯ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ø³Ë¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¤òÁá¤¯ÂÎ´¶¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÀèÇÚ¤«¤é¶â¸À¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤â¥Ý¥í¥ê¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡©³Ë¤Ç»ß¤á¤ë¡£Áê¼ê¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤½¤³¤Ë¥¯¥µ¥Ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¤¦1¤Ä¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ë