¤¤Ä¤Í¡¦ÂçÄÅ¡¡´ØÀ¾·Ï¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤â¡Ä¾×·â¤Î¥®¥ã¥é¶â³Û¤ò¹ðÇò¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¤Ä¤Í¡×¤ÎÂçÄÅ¹¼¡¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ëã¿ý¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦21¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ØÀ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥½¤«¥Û¥ó¥È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡õ¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¿ýÁñ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂçÄÅ¤Ï¡Ö²¶¡¢´ØÀ¾·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°ì²ó¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Í¥¿¤ò2ËÜÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥®¥ã¥é¤ò¸«¤¿¤é750±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾×·â¤Î¶â³Û¤ò¹ðÇò¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£