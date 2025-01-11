£Î£Ù³°°Ù»Ô¾ì¡á¥É¥ë¾å¾º¡¢Íø²¼¤²°ì»þÄä»ß´ÑÂ¬¶¯¤Þ¤ë¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¼õ¤±
¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡£±£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤¬¾å¾º¤·¤¿¡££Ì£Ó£Å£Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¥Ä´¤ÊÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¾ì¤ÏÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬º£·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤ÇÍø²¼¤²¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£
£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï£²£µËü£¶£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±£¶Ëü¿ÍÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï£´¡¥£±¡ó¤È¡¢Á°·î¤Î£´¡¥£²¡ó¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡£
¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¡¢¶âÍ»³Æ¼Ò¤ÏÊÆÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ò½¤Àµ¡££Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¤ä¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼¡²ó¤ÎÍø²¼¤²»þ´ü¤ò£¶·î¤Ë¸å¤º¤ì¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£Â£ï£æ£Á¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÏÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤·¤¿¡£
¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯¤Î£Æ£ØÀïÎ¬Ã´Åö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö£±£²·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢£Æ£Ò£Â¤¬Íø²¼¤²¤òµÞ¤°É¬Í×À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯¤Ï£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²¤¬Ç¯Æâ£±²ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬Áá´ü¤Ë´ØÀÇ¤äÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¾è¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢¡Ö¤½¤Îµ¡²ñ¤µ¤¨´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼çÍ×ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï°ì»þ£²£²Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£½ªÈ×¤Î¼è°ú¤Ç¤Ï£°¡¥£´¡ó¹â¤Î£±£°£¹¡¥£¶£¸¡£½µÂ¤Ç¤Ï£¶½µÏ¢Â³¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ëÀª¤¤¡£
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤¬È¯É½¤·¤¿£±·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î£±Ç¯Àè¤Î´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬ºòÇ¯£µ·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ë¡¿±ß¤Ï°ì»þ¡¢ºòÇ¯£··î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¥É¥ë¤Ï¤½¤Î¸å²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¡¢½ªÈ×¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¤Î£±£µ£·¡¥£¸£´£µ±ß¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£½µÂ¤Ç¤Ï£°¡¥£´¡ó¾å¾º¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë¤Ï£°¡¥£µ¡ó°Â¤Î£±¡¥£°£²£´£´¥É¥ë¡£°ì»þ£²£²Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤ËÄÀ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½µÂ¤Ç¤Ï£²½µÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢£²£µÇ¯¤Ë£±¥æ¡¼¥í¡á£±¥É¥ë¤Î¥Ñ¥ê¥Æ¥£¡ÊÅù²Á¡Ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ó¥É¡¿¥É¥ë¤â£²£³Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢£°¡¥£¸¡ó°Â¤Î£±¡¥£²£²£°£¸¥É¥ë¡£
¥É¥ë¡¿±ß¡¡£Î£Ù½ªÃÍ 157.79/157.84
»ÏÃÍ 157.98
¹âÃÍ 158.87
°ÂÃÍ 157.23
¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë¡¡£Î£Ù½ªÃÍ 1.0244/1.0246
»ÏÃÍ 1.0301
¹âÃÍ 1.0311
°ÂÃÍ 1.0217