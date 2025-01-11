¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÆüËÜ¤Î·ëº§¤¬Áý¤¨¤ÌËÜ¼ÁÍýÍ³
¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow¡¿PIXTA¡Ë
º§°ù¸º¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢25¡Á34ºÐ¤Ë¤ª¤±¤ë·ëº§¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÏÌ¤º§½÷À¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤Ç¤Ï¡Ö·ÐºÑÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ËÂ³¤¯2ÈÖÌÜ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð·ëº§¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥×¥êº§¤ÎÈæÎ¨¤¬Áý¤¨¤ëÇØ·Ê»ö¾ð
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥¢¥×¥êº§¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬1°Ì¤Ç¤½¤Î¹½À®Èæ¤Ï29.8%¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤¬¥¢¥×¥êº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¹½À®Èæ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡Öºòº£¤Î·ëº§¤Ï¥¢¥×¥êº§¤¬¼çÎ®¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥êº§¤ÎÈæÎ¨¤¬¤³¤ì¤À¤±Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Îº§°ù¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Î·ëº§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢25Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¿ä°Ü¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹½À®Èæ¤È¿Í¸ýÆ°ÂÖÄ´ºº¤«¤é³ÆÂÐ±þÇ¯¤ÎÊ¿¶Ñº§°ù¿ô¼Â¿ô¤È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±ÊÌÇ¯´Ö¤¢¤¿¤êº§°ù¿ô¡×¤Î¥°¥é¥Õ¤òÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Î10Ç¯Ê¬¤ÎÊ¿¶Ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½À®Èæ¤È¼Â¿ô¤È¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥êº§¤Ï³Î¤«¤Ë¹½À®Èæ¤â¼Â¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§25Ç¯°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¡Ê1989¡Á1998Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¡Ë¤ÈÄ¾¶á1Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¡Ê2023Ç¯·ëº§¡Ë¤È¤òÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤¢¤¿¤ê13.8ËüÁÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¡×¤¤Ã¤«¤±¤Î·ëº§¤ÏÆ±´ü´Ö¤Ç14.2ËüÁÈ¤â¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢¡ÖÍ§¿Í¾Ò²ð¡×·ëº§¤¬¸º¤Ã¤¿Ê¬¤¬¡Ö¥¢¥×¥êº§¡×¤ËÎ®¤ì¤¿¤À¤±¤È¤â¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Îº§°ù¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¸«¹ç¤¤¡×¤Ï9.4ËüÁÈ¸º¾¯¡¢¡Ö¿¦¾ì¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï22.1ËüÁÈ¤Î·ã¸º¤Ç¤¹¡£Æ±´ü´Ö¤ÎÁ´ÂÎ¤Îº§°ù¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢29.1ËüÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¸º¾¯Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¸«¹ç¤¤¡×¤È¡Ö¿¦¾ì¡×¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö³Ø¹»¡×¤¤Ã¤«¤±¤Î·ëº§¤ÏÄ¹¤¤´Ö¸º¤ê¤â¤»¤º¡¢¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥×¥ê¤ÇÁ´ÂÎ¤Îº§°ù¿ô¤òÄì¾å¤²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥°¥é¥Õ¾å¤ÇÃÈ¿§·Ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¼«ÎÏº§¡¢´¨¿§·Ï¤Ï¤ªÁ·Î©¤Æº§¤ÈÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«ÎÏº§¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¡×°Ê³°¤Ë¡ÖÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ñ¡×¡Ö¹ç¥³¥ó¡×¡Ö¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¡Öº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤½¤Î¸åÎø°¦¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«ÎÏ¤ÎÎø°¦ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ªÁ·Î©¤Æº§¤È¤Ï¡¢¡Ö¿¦¾ì¡×¡Ö¸«¹ç¤¤¡×¤Î¤Û¤«¡Ö³Ø¹»¡×¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î½êÂ°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äÃç¿Í¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¤Î²ðºß¤ä¼þ°Ï¤Î¸å²¡¤·¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¿¦¾ì·ëº§¤Ç¤â¼«ÎÏ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ê°×Åª¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼«ÎÏº§¤È¤ªÁ·Î©¤Æº§¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·ëº§1Ç¯ÌÜ¤È25Ç¯°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±Á´ÂÎ¤Îº§°ù¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«ÎÏº§¤ÎÀäÂÐ¿ô¤Ï¤Û¤Ü¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º§°ù¸º¾¯¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ·Î©¤Æº§¡×¤Î¸º¾¯¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¼«ÎÏº§¤Î¿ô¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â³§º§»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥×¥êº§¤Î¹½À®Èæ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸µ¡¹¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬·ëº§¤Ç¤¤ë¿Í¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÎÆâÌõ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Îº§°ù¿ô¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥êº§¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½Ð²ñ¤¤¤ò¼«ÎÏ¤Çºî¤ì¤ë¾å°Ì3³ä¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¤Ç¥¢¥×¥ê¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÎø°¦¶¯¼Ô¤ä·ÐºÑ¶¯¼Ô
¤è¤ê¹ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤Ð½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¿Í¤À¤±¤¬¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï³¹¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÎø°¦¶¯¼Ô¤Þ¤¿¤Ï·ÐºÑ¶¯¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤äÇ¯¼ý¤ÇºÇ½é¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë2021Ç¯¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÆ°¸þÀ°Íý¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¿Í¿ô¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤¬¡¢20Âå24.3¡ó¡¢30Âå20.4¡ó¡¢40Âå¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï31.7%¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤ËÃ¯¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊËþÂÅÙ¡×¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¡×¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÃËÀ¤Î³ä¹ç¤Ï34.9%¡£¾ï¡¹¡¢»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎø°¦¶¯¼Ô3³ä¤ÎË¡Â§¡×ÄÌ¤ê¡¢Îø°¦¶¯¼Ô¤Î3³ä¤·¤«ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÃ¯¤È¤â½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¼º¤¤¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¿¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Îº§³è¡¦Îø³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Êº§³è¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¿ä°Ü¤Ï¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿2021Ç¯Í½Â¬¤ËÂÐ¤·¤Æ2023Ç¯Í½Â¬¤Ç¤ÏÄäÂÚ´ðÄ´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Åö½é¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î²ÝÂê²ò·è¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì²ó¤ê¤·¤Æ³§¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÁ´°÷¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥×¥êº§¤ÎÁý²Ã¤Î¤¢¤ª¤ê¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡ÖÍ§¿Í¾Ò²ð¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¢¥×¥êº§¤¬Áý¤¨¤¿¤¢¤ª¤ê¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡ÖÍ§¿Í¾Ò²ð¡×¤â¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¾Íè·ëº§¤¹¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤ËºÇ½é¤«¤é1ÂÐ1¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤â´Þ¤á¤¿Ê£¿ô¿Í¿ô¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥×¥ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Îø°¦¶¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ß¤¤¤Ë¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ë7³ä¤ÎÎø°¦¼å¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿µ¤¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤Ç¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦¶¯¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ü¤»¤º¤·¤ÆÃ¯¤«¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Âð¤Î¥½¥Õ¥¡¤«¤é¥Ý¥Á¥Ý¥Á¤È¥¢¥×¥ê¤òÁàºî¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡¡¹¤ÈÎø°¦Áê¼ê¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñ¤òºÅ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦¶¯¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤ª¤³¤Ü¤ìÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ïº§°ùÁý¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤à¤·¤í¤µ¤é¤Ê¤ëº§°ù¸º¤Ø¤ÎÉûºîÍÑ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÇ½ÎÏ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¸Ä¿ÍÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎø°¦²ÄÈÝ¤¬·è¤Þ¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤Î¸Ä¿ÍÀï²½¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤²½¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï1ÂÐ1¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¦Æ±ÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¼Ò²ñ´Þ¤á¤ÆÁê¸ß¤Ë´Ø·¸¤·¤¢¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤·¤¬¤é¤ß¤¬ÝµÆ«¤·¤¤¾ì¹ç¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¸«¹ç¤¤¤¬¿êÂà¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÃÏ°è¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÊø²õ¤¬¤¢¤ê¡¢¿¦¾ì·ëº§¤¬¸º¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤â¡¢µ¿»÷²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¿¦¾ì¶¦Æ±ÂÎ¤Îµ¡Ç½ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¸«¹ç¤¤¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¿¦¾ì¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä·ëº§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²áÅÙ¤Ë¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¡×¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é°·¤¤¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·½ÀÆð¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¼Ò°÷¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢¸À½Ë¤°Êý¸þ¤ËÂ¿¾¯Ìá¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤·¤¿¸å¤Î¼Ò°÷¤ò»Ù¤¨¤ë»Üºö¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¤À¤í¤¦ÆÈ¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹¤«¤¤ÌÜ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤ÎÎÏ¤âÍê¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼«Î©¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¸ÉÎ©¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëº§³è»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤ÁÏ½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¸å¤ÎÍ¿Í¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤ÎÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Ê¤ê¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î½¢¿¦É¹²Ï´ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤è¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹ÓÀî ÏÂµ× ¡§ ÆÈ¿È¸¦µæ²È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë