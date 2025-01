1月12日、13日、神奈川・Kアリーナ横浜にて『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』が行なわれる。『D.U.N.K. - DANCE UNIVERSE NEVER KILLED -』第3章の幕開けとなる同イベントは、今回で3回目の開催。これまでも「幾多のダンス&ボーカルグループ(アーティスト)が垣根を越えて、日本から世界に発信していく」という『D.U.N.K. - DANCE UNIVERSE NEVER KILLED -』プロジェクトに賛同したアーティストが数多く出演してきた。同プロジェクトの発起人であるSKY-HIがCEOを務める事務所・BMSGの所属アーティストはもちろん、様々なルーツを持つアーティストも多く、まさに同プロジェクトの目標を体現しているかのようなラインナップだ。

(関連:【動画】SKY-HI「D.U.N.K.はアーティストのやりたいを叶える場所へ」)

もちろん、今回も様々なアーティストが出演する。例えば、もはや『D.U.N.K. Showcase』の常連になりつつある、&TEAM。第1章から出演しており、同イベントを盛り上げてきた彼らは、BE:FIRSTなどBMSG所属アーティストと共演をすることも珍しくない。冠番組『&TEAM学園』(日本テレビ系)にBE:FIRSTやMAZZELがゲストとして出演したり、音楽番組などでコラボレーションパフォーマンスをしたり、切磋琢磨してきた関係性だ。そんな彼らはグループとしてのパフォーマンス力はもちろん、ダンスにフォーカスが当たることも多い。公式YouTubeにアップされているパフォーマンスビデオやSNSにアップされている他グループメンバーとのコラボダンス動画に注目が集まったり、メンバーのKが『THE DANCE DAY』(日本テレビ系)の大会サポーターを務めたり。出演アーティスト発表時にSKY-HIが「FUMAくんとかダンスのスキルを発揮する場所があればあるだけ輝くものがある」と言及もしていた。そんな彼らが今回はどんな姿を見せてくれるのか、楽しみだ。

他にも初開催となった第1章ぶりに、超特急が出演。前回の出演以降、2024年にユニバーサル ミュージックとプロモーション契約を結び、着実に8号車(超特急のファンの呼称)を増やしてきた彼らは、2024年11月にはMAZZELらとの対バンライブイベント『VS.超特急』を開催したこともあり、同イベントでもコラボレーションを見せてくれるではないかと期待が募る。

そして今回初出演となるのは、PSYCHIC FEVERと髙橋海人。PSYCHIC FEVERはデビューしてすぐタイへと渡って半年間武者修行を積み、その後も作品をコンスタントにリリース。、ツアー『PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 "HEAT"』など、グローバルに活動をしてきたグループだ。2024年12月31日もタイ・バンコクで開催されたカウントダウンライブ『EM DISTRICT WINTER WONDERLAND 2024 COUNTDOWN CELEBRATION』に出演しており、まさにボーダレスな活躍を見せている。世界のステージで活躍する彼らは『D.U.N.K. Showcase』の目指すところにもフィットしているだけではなく、パフォーマンスのクオリティの高さを考えても会場が盛り上がることは必至だろう。

また、髙橋の出演にも期待が募る。昨今ダンスで注目を集めている髙橋は、BE:FIRSTのSOTAと幼少期からダンスで切磋琢磨しており、繋がりが深い。さらに、King & Princeの6thアルバム『Re:ERA』に収録されている髙橋のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」では、SKY-HIとコラボしているという繋がりも。こうした関係値とダンスとの高い親和性を持つ髙橋だからこそ、観客を沸かせるパフォーマンスをしてくれることは想像に難くない。そして、SOTAやSKY-HIとのコラボレーションを期待する声も少なくない。出演アーティスト発表の際には、「ダンスが主体となっているイベントが芸能界を盛り上げ始めたぞっていうのが衝撃的で。自分もそれを目指していた」と語った髙橋。イベントへの共感が高いからこそ、より気合いの入ったパフォーマンスを見せてくれるのではないだろうか。

この先ももっと多くのアーティストを巻き込み、広がりを見せていきそうな予感がする『D.U.N.K. Showcase』。その着実な一歩となるであろう同公演を刮目したい。

(文=高橋梓)