Snow Manº´µ×´Ö¡ß¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡ÙÂè2ÃÆ2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¡¢18Æü¡¦25Æü(15:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ë2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º´µ×´ÖÂç²ð(º¸)¤ÈÆüÂ¼Í¦µª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëMC2¿Í¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¡È¿ä¤·¡É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¤æ¤ë¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2¿Í¤Ë¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö¿ä¤·¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ê¡¢¿ä¤·¤òÃ¯¤è¤ê¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë!¡×¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¥²¥¹¥È¤¬¡¢ÍÓ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È(ÄÌ¾Î¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É)¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
18Æü¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦±«·ê»á¤¬¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äºîÉÊ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤â¸ì¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥ºVTR¤Ç½Ð±é¡£
25Æü¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¸¶½É·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡È¤·¤Ê¤³¡É¤¬Å¹¤«¤éÃæ·Ñ½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
º´µ×´ÖÂç²ð(º¸)¤ÈÆüÂ¼Í¦µª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëMC2¿Í¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¡È¿ä¤·¡É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¤æ¤ë¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2¿Í¤Ë¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö¿ä¤·¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ê¡¢¿ä¤·¤òÃ¯¤è¤ê¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë!¡×¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¥²¥¹¥È¤¬¡¢ÍÓ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È(ÄÌ¾Î¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É)¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
18Æü¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦±«·ê»á¤¬¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äºîÉÊ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤â¸ì¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥ºVTR¤Ç½Ð±é¡£
25Æü¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¸¶½É·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡È¤·¤Ê¤³¡É¤¬Å¹¤«¤éÃæ·Ñ½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì