À¾Éð¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î¼íÀ¸À»¿¿¡Ö¾Íè¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Ë¡× ¥×¥íÀ¸³è¥¹¥¿ー¥È¡¢·è°Õ¸ì¤ë
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º´ÇìÄá¾ë¹â¹»¤Î¼íÀ¸À»¿¿Åê¼ê¡£¥×¥íÀ¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¡Ö¾Íè¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¾Éð¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î¼íÀ¸À»¿¿¡Ö¾Íè¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Ë¡× ¥×¥íÀ¸³è¥¹¥¿ー¥È¡¢·è°Õ¸ì¤ë
¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¡¢ºÇÂ®150¥¥í
12·î¤Ëºë¶Ì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡£µîÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿º´ÇìÄá¾ë¹â¹»¤Î¼íÀ¸À»¿¿Åê¼ê¤Ï¿¿¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ46¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼íÀ¸¡§
¡Ö¿·ÆþÃÄÈ¯É½¤¬¤¢¤ëÁ°¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«³Ð¤â¤À¤ó¤À¤ó½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¼íÀ¸Åê¼ê¤Ï186¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ºÇÂ®150¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ëº´ÇìÄá¾ë¹â¹»¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼íÀ¸Åê¼ê¤ÏµîÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÀ¾Éð¤«¤é3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼íÀ¸¡§
¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾Íè¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Ë
º´ÇìÄá¾ë¹â¹»¤Ç¤Ï2023Ç¯¡¢À¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¸ÅÀîÍºÂç¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼êÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÅÏîµÀµÍº´ÆÆÄ¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¹Åç¤Î¿¹²¼¤äÀ¾Éð¤Î¸»ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼íÀ¸Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬¥×¥í¸þ¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµÀµÍº´ÆÆÄ¡§
¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç1·³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¸ÅÀî¤è¤ê¤âÁá¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Â¾¤Î¹â¹»À¸¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤è¤ê¤âÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬Ä¹¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼íÀ¸Åê¼ê¤¬Îý½¬¸å¤Ë¤è¤¯Ë¬¤ì¤¿»ÔÆâ¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óµÊÃã¤¤¤µ¤ê¤Ó¡×¡£¤³¤ÎÅ¹¤Î¥«¥Ä¥«¥ìー¤Ï¼íÀ¸Åê¼ê¤Î¥Ñ¥ïー¤Î¸»¤Ç¤¹¡£
¼íÀ¸¡§
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£Îý½¬½ª¤ï¤ê¤ä³Ø¹»½ª¤ï¤ê¤ËÍè¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥óµÊÃã¤¤¤µ¤ê¤Ó °æÌîÎ¶ÆóÅ¹Ä¹¡§
¡Ö¼¡¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È²ó¤ê¤â¤Õ¤¿²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¶»¤ËÀï¤¤¤Î¾ì¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë°Ü¤¹¼íÀ¸Åê¼ê¡£Áá¤¯¤â¾Íè¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼íÀ¸¡§
¡Ö2025Ç¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯1·³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¾Éð¤Î¥¨ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥êー¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡¢¾Íè¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×