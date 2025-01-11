¡Ö±Ñ¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÄÌ¤¸¤¿¡ª¡©¡×³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¡Ú±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÉ×¡Û¤¬¡Ø¹Ê¤ê¤À¤·¤¿°ì¸À¡Ù¤¬Âç¥¦¥±
¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥°¥¢¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥°¥¢¥à¤È¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤ÇºÇÂçµé¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ú±Ë¤²¤ë¿åÂ²´Û¡Û¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®ÂÓµû¤¬±Ë¤°¥×ー¥ë¤ò¥·¥å¥Îー¥±¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ²óÍ·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É×¤â»ä¤â¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£³«»Ï»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¡¢É×¤Ï
¡Ö¥í¥Ã¥«ー¤ËËº¤ìÊª¤ò¤·¤¿¡ª¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï°ì¿Í¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Îµû¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡£
¥×ー¥ë¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»þ·×¤¬¡Ö¿¿²¼¤Î¥í¥Ã¥«ー¡×¤ËÍî²¼
Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¤¤±àÆâ¤Ç¹Ô¤°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È1»þ´Ö¤è¤¦¤ä¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿É×¡£
¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÈà¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡× ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ö¾ð¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥«ー¤ÇÌÜÅö¤Æ¤Î²ÙÊª¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
²ÙÊª¤ÎÁ°¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Ú¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÊÂ¤Ù¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿É×¡£
²ÙÊª¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿Çï»Ò¤Ë¡¢»ä¤ÎÏÓ»þ·×¤¬¡Ú¿¿²¼¤Î¥í¥Ã¥«ー¡Û¤Ë·Ò¤¬¤ë·ê¤Ø¤È¥³¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ösame watch through ¥³¥È¥ó¡×¤ÇÂçÊ³Æ®
¾Ç¤Ã¤¿É×¤Ï¤¹¤°¤Ë¶á¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÈà¤Ï¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂç¶ìÀï¡£
¤è¤¦¤ä¤¯»×¤¤¤Ä¤¤¤¿±Ñ¸ì¤ò¿È¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ösame watch through ¥³¥È¥ó¡ª¡×
¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÓ»þ·×¤ò¤ï¤¶¤ÈÍî¤È¤¹¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤È²¼¤Î¥í¥Ã¥«ー¤ò»Ø¤µ¤¹¹Ô°Ù¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öthrough¡¡¥³¥È¥ó¡©¡©¡×
¿ô½½Ê¬¤ÎÊ³Æ®¤ÎËö¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¾¯¤·¤ï¤«¤ëÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢
¡ÖOH¡ª¡ª¡×
¤È¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¡¢¿¿²¼¤Î¥í¥Ã¥«ー¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»þ·×¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢Æó¤ÄÊÂ¤Ù¤Æ
¡Ösame, same¡×
¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤¿»þ¡¢É×¤â¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÄêÊÑ¹¹¤â¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÀº¤âº¬¤â¿Ô¤²Ì¤Æ¤¿É×¡£
¡Ö¤â¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×
¤È°ì¸À¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß½ä¤ê¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âµ¢¤êÆ»¡¢É×¤¬
¡Ö±Ñ¸ì¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¡×
¤È¤·¤¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÍ½ÄêÊÑ¹¹¡£
¶ìÏ«¤ÎËö¤Ë¾Ð¤¤ÏÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£