by David IngramGoogleと同じAlphabet傘下の自動運転車開発企業であるWaymoは、完全自動運転によるタクシー事業を複数の地域で展開しています。運転手のいない完全自動運転タクシーは、安全性の懸念を利用者が感じがちなほか、「運転席に乗り込んで車を盗もうとする泥棒」も引き寄せます。実際に完全自動運転タクシー泥棒が発生したものの、自動運転車の防御システムによって逮捕された事例が報道されています。

Waymo explains how its driverless taxis handle car thefts after incident in downtown LA - CBS Los Angeleshttps://www.cbsnews.com/losangeles/news/waymo-explains-how-its-driverless-taxis-handle-carjackings-after-incident-in-downtown-la/Waymo stopped Los Angeles man from stealing a driverless car | Mashablehttps://mashable.com/article/waymo-stopped-man-from-stealing-driverless-carWaymoの自動運転タクシーは2018年にアリゾナ州で世界初の商用自動運転タクシーサービス「Waymo One」を開始し、その後、2024年にはサンフランシスコやロサンゼルスに拡大しました。さらに、2025年初頭から東京でテストを実施することも発表しています。ついに自動運転車のWaymoが日本展開へ、日本交通やGOと提携し2025年初頭から東京でのテストを開始予定 - GIGAZINE運転者のいない完全自動運転タクシーは安全上の懸念が発生しがちですが、Waymoが発表したデータによると、約3540万kmを走行した上で自動運転は人間の運転手より重大な衝突事故が84%少なく、人身事故も73%少なかったとのこと。また、最新の先進運転支援システム(ADAS)を搭載した車両と比較しても、人間のドライバーが運転している車両よりもWaymoの自動運転車の方が事故が圧倒的に少なかったとWaymoは主張しています。さらに、Waymoの自動運転車は自動車盗難にどのように対処するかも実証されました。2025年1月初頭、ロサンゼルスを走行するWaymoの自動運転タクシーに助手席から乗り込んだ男性が運転席に座り、車を乗っ取ろうとする事件が発生しました。しかし、自動運転から手動の運転に切り替えることはできず、Waymoのセキュリティシステムによって通報されて逮捕されました。CBSニュースが公開したムービーでは、Waymoの車に乗車した男性が運転席から警察に引きずり出される様子が捉えられています。事件を受けてWaymoは「Waymoの車両は、権限のない人が自動運転システムを解除して手動で車両を操作できないように設計されています。権限のない人が運転席に座っている場合、ライダーサポートチームはその人に車両から降りて乗車を終了するよう求めることができます。もしその人物が車両から降りる指示に従わない場合は、ライダーサポートは緊急対応チームと連携し、警察と協力して対応します」と説明しました。また、サンフランシスコ・クロニクルが報じた内容によると、Waymoには車内を監視するために機械学習モデルを使用するカメラを使用しており、乗客が飲酒の影響で倒れて降車できなくなった場合などを検知できるとのこと。さらに、車内の人が喫煙しているか、シートベルトを着用してないかなど、違反事項を検出できるそうです。今後さらに地域の拡大や高速道路での乗車提供に向けて取り組む中で、Waymoは「これまで500万回以上運行されてきた中で、許可されていない乗客や運転車を乗せて発進させた事例はほんの一握りです」と安全性について主張しています。