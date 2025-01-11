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by David Ingram
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https://www.cbsnews.com/losangeles/news/waymo-explains-how-its-driverless-taxis-handle-carjackings-after-incident-in-downtown-la/
Waymo stopped Los Angeles man from stealing a driverless car | Mashable
https://mashable.com/article/waymo-stopped-man-from-stealing-driverless-car
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